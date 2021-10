„Rockstar“ oficialiai atskleidė „Grand Theft Auto: The Trilogy“

Tai oficialu; „Rockstar Games“ išleis atnaujintą GTA žaidimų kolekciją, į kurią įeina „GTA III“, „GTA: Vice City“ ir „GTA San Andreas“. Šis leidimas vadinsis „Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition“. Ši nauja žaidimų kolekcija bus išleista PC, „Xbox One“, „Xbox Series X/S“, „PlayStation 4“, „PlayStation 5“ ir „Switch“ konsolėms dar šiais metais. Trilogija taip pat pasirodys „iOS“ ir „Android“ platformose 2022 m. pradžioje.

„Rockstar“ atnaujinta GTA trilogija bus pritaikyta šiuolaikinėms žaidimų platformoms ir pasiūlys visapusiškus atnaujinimus, kurie apims atnaujintą grafiką ir žaidimo eigos patobulinimus. Kiekvienas GTA žaidimas išlaikys savo klasikinę išvaizdą ir jausmą, o „Rockstar“ artimiausiomis savaitėmis planuoja pademonstruoti visus tris žaidimus.

Rengdamasi „Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition“ pristatymui, „Rockstar“ vėliau šią savaitę pašalins esamas šių klasikinių pavadinimų versijas iš elektroninių parduotuvių. Asmeniniams kompiuteriams „Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition“ bus pasiekiamas tik per „Rockstar Game Launcher“.