Naujas rekordas „Steam“, 39 mln. žaidėjų vienu metu

Kaip pastebėjo „DSOGaming“, naujausias „Steam“ vienu metu žaidžiančių žaidėjų rekordas yra 39 205 447. Prireikė maždaug trijų mėnesių, kad būtų sumuštas ankstesnis rekordas – daugiau nei 38 mln. vienu metu žaidžiančių žaidėjų, pasiektas rugsėjo mėnesį. Per pastarąsias 24 valandas dažniausiai žaidžiamų žaidimų sąraše pirmąsias dvi vietas vis dar užima „Counter-Strike 2“ ir „Dota 2“.

Trečiąją vietą užėmė „Path of Exile 2“ iš „Grinding Gear Games“, kurio didžiausias žaidėjų skaičius viršijo 500 tūkst. žaidėjų. Tai nestebina, turint omenyje, kad žaidėjai sugebėjo net užtvindyti serverius. „Path of Exile 2“ šiuo metu taip pat yra geriausiai parduodamas žaidimas „Steam“ sistemoje. „Marvel Rivals“ taip pat pavyko patekti į ketvirtąją vietą, o šis nemokamas žaidimas sugebėjo surinkti daugiau nei 450 tūkst. vienu metu žaidžiančių žaidėjų. Į sąrašą taip pat pateko „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“, „Delta Force“ ir „Baldur’s Gate 3“, kurie „Steam“ sistemoje sulaukia daug dėmesio.