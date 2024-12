Ubisoft“ akcijos pakilo po pasirodžiusių gandų apie kompanijos pirkimą

Anoniminiai šaltiniai agentūrai „Reuters“ pranešė, kad keli investuotojai, įskaitant „Tencent“, svarsto „Ubisoft“ išpirkimo finansavimo galimybes. Guillemot šeima nori išlaikyti bendrovės kontrolę, tačiau „Tencent“ nori turėti daugiau sprendimų priėmimo galių.

Su šiuo klausimu susipažinę žmonės teigia, kad Kinijos žiniasklaidos milžinė nori labiau kontroliuoti „Ubisoft“ finansavimą, jei palaikys sandorį. Tačiau broliai Guillemot, kurie įkūrė bendrovę išlaiko kontrolinį akcijų paketą – 20,5 proc. „Tencent“ kantriai laukia, kol šeima apsispręs. Nors bendrovė nori išvengti priešiško „Ubisoft“ perėmimo, ji vis dar nenusprendė, ar padidinti savo 9,2 proc. žaidimų leidėjos akcijų paketą.

„Ubisoft“ akcijos, pasirodžius žiniai apie tęsiamas diskusijas dėl išpirkimo, pabrango 13 proc. Ankstesni pranešimai apie derybas lėmė rekordinį vienos dienos augimą – daugiau nei 30 proc. Nors „Ubisoft“ bandė sumenkinti jaudulį sakydama, kad ji reguliariai nagrinėja pasiūlymus dėl išpirkimo, šių pokyčių gali labai prireikti, atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu leidėjas smarkiai smuko žaidėjų akyse.

Paskelbusi apie planus kitais metais uždaryti nemokamą internetinę šaudyklę „XDefiant“, „Ubisoft“ uždarė San Francisko ir Osakos studijas ir atleido beveik 300 darbuotojų. Žaidimo nesėkmė prisidėjo prie probleminių leidėjo metų po to, kai „Star Wars Outlaws“ buvo priimtas vangiai, o „Assassin’s Creed Shadows“ buvo nukeltas į kitus metus.

Be to, „Ubisoft“ sukėlė ginčus ir sulaukė ieškinio po to, kai uždarė „The Crew“ serverius ir pašalino žaidimą iš vartotojų bibliotekų. 70 JAV dolerių mokestis už „Skull and Bones“, kuris buvo kuriamas apie septynerius metus, taip pat sukėlė pyktį.

Nepaisant nesėkmių, „Ubisoft“ ir toliau siekia išleisti daugiau gyvų paslaugų žaidimų. Išpirkimas nėra vienintelis sprendimas, kurį svarsto Guillemots, siekdami stabilizuoti bendrovę. Akcininkai, įskaitant „AJ Investments“, pasiūlė privatizavimą arba strateginį investuotoją.