Naujasis „Philips Adobe RGB, QHD ir USB-C“ išplėstųjų jungčių monitorius

Tvarumas

· Aplinkosauga ir energija: „EnergyStar 7.0″, „EPEAT Gold“, RoHS · Perdirbama pakavimo medžiaga: 100% · Po naudojimo galima perdirbti plastiką: 65% · Specifinės medžiagos: PVC / be BFR, be gyvsidabrio, be švino