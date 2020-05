Naujausi „Zen 3“ gandai

Pasklido keletas gandų apie būsimus „Zen 3“ procesorius, kurie prieštarauja vienas kitam. Tad dabar sunku pasakyti kas yra tiesa, o kas pramanas. „Digitimes.com“ praneša, kad AMD pakoregavo planus ir „Zen 3“ procesorius gamins naudojant 5 nm+, o ne 7 nm EUV litografiją. „Digitimes“ dažnai būna teisūs ir pateikia tik iš industrijos šaltinių gautą informaciją, bet vis tiek tai reikia vertinti labai atsargiai. TSMC masinę 5 nm lustų gamybą pradėjo balandžio mėnesį, o metų gale planuojama paleisti kiek pagerintą 5 nm+ litografiją. Būtent naudojant 5 nm+ techprocesą ir turėtų būti gaminami „Zen 3“ procesoriai, kurių išleidimas yra suplanuotas kitų metų pradžioje. Labiausiai tikėtina, kad tai įvyks CES 2021 parodoje.

Rumor has it that AMD and TSMC have adjusted their foundry blueprints. The Ryzen 4000 desktop processor series originally expected to launch at the end of 2020 will now use TSMC’s enhanced 5nm processor (5nm Plus) instead of 7nm EUV.

— DigiTimes