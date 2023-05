Nereikia tikėtis, kad „Sony“ tuo pačiu metu žaidimus išleis „PlayStation“ ir PC platformoms

„PlayStation“ vadovas Jim Ryan neseniai sakė „Famitsu“ (vertimas per IGN), kad „Sony“ ir toliau atidėlios PS5 žaidimų versijas asmeniniams kompiuteriams. Jis teigė, kad ši strategija bendrovei pasiteisina, nepaisant neseniai buvusių problemų su „The Last of Us Part 1“.

J. Ryan teigė, kad „PlayStation“ prioritetas kurti išskirtinius PS5 žaidimus, kurių vis daugės. Jis taip pat teigia, kad gerbėjai jam sakė, jog dvejų-trejų metų atsilikimas tarp „PlayStation“ ir asmeniniams kompiuteriams skirtų tokių žaidimų kaip „God of War“ ar „Spider-Man“ versijų yra priimtinas.

Naudotojai šiltai priėmė daugumą „Sony“ kompiuterių portų, tokių kaip „Returnal“ ir „Spider-Man“, dėl jų papildomų asmeniniams kompiuteriams skirtų funkcijų, sklandaus išleidimo ir gero našumo. Tačiau naujausias bendrovės portas – „The Last of Us Part 1“ – sulaukė didelės kritikos dėl nestabilumo ir prasto techninės įrangos panaudojimo. Vėliau daugybė pataisymų pagerino žaidimą ir sugrąžino „Steam“ apžvalgų įvertinimą į „daugiausia teigiamą“.

Galėtume sakyti, kad „Sony“ su „The Last of Us Part 1“ nesilaikė savo pačios strategijos ir asmeniniams kompiuteriams žaidimą išleido po vos po septynių mėnesių nuo originalaus PS5 išleidimo, o ankstesnius kompiuterių perkėlimus bendrovė atidėjo vieneriems ar daugiau metų. „Sony“ galėtų teigti, kad papildomas laikas leidžia studijoms patobulinti savo perkėlimus.

Tarp pagrindinių „Sony“ žaidimų, kurie lieka išskirtinai „PlayStation“, yra „God of War: Ragnarök“, „Horizon II: Ghost of Tsushima“, „Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Demon’s Souls“ ir „Bloodborne“. Neseniai buvo pateikta įrodymų, kad „Sony“ jau seniai turi asmeniniams kompiuteriams skirtą „Bloodborne“ versiją, tačiau neaišku, kada ir ar kada nors bendrovė jį išleis.