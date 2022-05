„Netflix“ akcijos krito 75 % ir kompanija sako, kad tai yra „siaubinga“ ir dėl to nekaltina Dave Chappelle ar Ricky Gervais

Balandį „Netflix“ pranešė naujieną, apie kurią niekas net negalėjo pagalvoti: pirmą kartą per dešimtmetį sumažėjo bendras abonentų skaičius, dėl „Netflix“ kaltino konkurentus, pavyzdžiui, „Disney+“, paskyrų dalijimasis ir Rusijos ir Ukrainos karą. Dėl to per vieną dieną bendrovė prarado 54 mlrd. dolerių. Nuo balandžio mėn. įvykusio sprogimo „Netflix“ akcijos atpigo dar 75 %. Interviu laikraščiui „The New York Times“ generalinis direktorius Ted Sarandos situaciją pavadino „siaubinga, nuviliančia ir gėdinga“, tačiau pridūrė, kad bendrovei reikia judėti pirmyn.

„Sprendimus priimame remdamiesi geriausia tuo metu turima informacija. Jie ne visada būna teisingi, tačiau tai, kaip padedate valdyti rezultatus, ir tai, kaip skubiai tai darote, padeda žmonėms išgyventi audrą. O audros ateis“, – sakė jis.

Generalinis direktorius taip pat kalbėjo apie ginčus, susijusius su Dave Chappelle „Netflix“ specialiuoju pasirodymu „The Closer“, kuriame komikas juokauja apie transseksualus. Sarandos sakė, kad nors jį nustebino kilęs pasipiktinimas ir protestuodami išėję „Netflix“ darbuotojai, jam net nereikėjo svarstyti, ar palaikyti Chappelle. Į panašią situaciją dėl komentarų apie translyčius asmenis savo „Netflix“ specialiame pasirodyme buvo įsivėlęs Ricky Gervais. Sarandos sakė, kad jo nuomonė apie Chappelle tinka ir Gervais.

„Manau, kad Amerikos kultūrai apskritai labai svarbi saviraiškos laisvė“, – sakė „Netflix“ vadovas. „Mes kuriame programas daugybei įvairių žmonių, kurie turi skirtingas nuomones, skirtingus skonius ir stilius, ir vis dėlto nekuriame visko visiems. Norime, kad visiems kažkas tiktų, bet viskas nebus skirta visiems“. „Visada sakiau, kad jei mes cenzūruosime JAV, kaip apginsime savo turinį Artimuosiuose Rytuose?“