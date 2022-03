„Netflix“ žino kai pasidalinate savo slaptažodžiu su kitais, ieško būtų kaip tai apmokestinti

Daugelį metų žmonės dalijosi savo „Netflix“ slaptažodžiu su draugais ir šeimos nariais, kad jie irgi galėtų mėgautis transliacijos paslaugos teikiamomis programomis. Atrodo, kad ši „Netflix“ slaptažodžio dalijimosi era gali baigtis, nes „Netflix“ susiduria su daug didesne konkurencija nei prieš trejus metus, o bendrovės pajamos taip pat jaučia slaptažodžių dalijimosi poveikį. Naujame „Netflix“ paskelbtame tinklaraščio įraše bendrovė Čilėje, Kosta Rikoje ir Peru pradės išbandyti dvi naujas funkcijas, skirtas pažaboti „Netflix“ paskyros bendrinimo tendenciją.

Mes visada palengvinome kartu gyvenantiems žmonėms galimybę bendrinti savo „Netflix“ paskyrą, naudodami tokias funkcijas kaip atskiri profiliai ir keli srautai, esantys standartiniuose ir „Premium“ planuose. Nors jie buvo labai populiarūs, jie taip pat sukėlė painiavą, kada ir kaip galima bendrinti „Netflix“.

Šiame įraše „Netflix“ paaiškina, kad paskyros nėra skirtos naudoti tarp namų ūkių. „Netflix“ pripažįsta, kad slaptažodžių dalijimasis turi įtakos jos pajamoms, taigi ir galimybėms investuoti į originalų turinį, kuris pritraukia prenumeratorius.

Dėl to, kad namų ūkiai dalijasi paskyromis, tai daro įtaką mūsų galimybėms investuoti į puikius naujus TV serialus ir filmus mūsų nariams. Taigi praėjusiais metais ieškojome būdų, kaip leisti naudotojams, kurie dalijasi savo paskyra ne savo namų ūkyje, tai padaryti lengvai ir saugiai, o taip pat už tai mokėti šiek tiek daugiau.

Per ateinančias kelias savaites „Netflix“ pradės testuoti tai, kas laisvai apibūdinama kaip „antrinės paskyros“, bet oficialiai vadinama „papildomu nariu“ esamoms paskyroms Čilėje, Kosta Rikoje ir Peru. Paskyros turėtojai gali pridėti iki dviejų papildomų narių, gyvenančių ne namų ūkyje, už papildomą mėnesinį mokestį vienam nariui. Mokestis yra 2 380 CLP [2,94 USD] Čilėje, 2,99 USD Kosta Rikoje ir 7,9 Nuevo Soles [2,12 USD] Peru. Be to, kiekvienas iš šių narių turėtų savo naudotojo vardą ir slaptažodį. Kad būtų galima naudoti šią funkciją, „Netflix“ leis esamus profilius perkelti į kitą paskyrą arba į esamą papildomo nario antrinę paskyrą, kurioje saugoma naudotojo žiūrėjimo istorija, mėgstamiausias turinys ir suasmenintos rekomendacijos.

„Netflix“ patvirtino, kad prieš imdamasi kokių nors pakeitimų kitose rinkose, ji palauks ir pažiūrės, kaip vyks bandomasis apmokestinimas šiose trijose šalyse. „Netflix“ nori išsiaiškinti, ar šis pakeitimas padidins pajamas ir (arba) abonentų skaičių. Iki šiol „Netflix“ niekada nenaudojo slaptažodžių dalijimosi, nors „Netflix“ vadovas nagrinėjo šią konkrečią temą per 2019 m. trečiojo ketvirčio finansinių duomenų atskleidimo konferenciją.

Remiantis „Netflix“ taisyklėmis ir nuostatomis, atnaujintomis 2021 m. lapkričio 2 d., 4.2 straipsnis: „Netflix“ paslauga ir bet koks turinys, pasiekiamas naudojant mūsų paslaugą, yra skirti tik jūsų asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui ir negali būti dalijamasi su asmenimis už jūsų namų ūkio ribų.