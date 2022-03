„Intel“ per dešimtmetį Europoje investuos 80 mlrd. JAV dolerių

33 milijardų eurų investicija yra pirmoji „Intel“ 10 metų Europos puslaidininkių strategijos dalis. „Intel“ per ateinantį dešimtmetį ketina investuoti iki 80 milijardų eurų į „naujos kartos ekosistemą“, skirtą procesoriams Europoje gaminti.

Mažiausiai 17 milijardų iš pradinių 33 milijardų bus skirta naujos gamyklos Vokietijoje statybai, kurią planuojama baigti iki 2027 m., o ji iškils netoli Magdeburgo. Be to, 12 milijardų dolerių bus investuota į dabartinės gamyklos Leixlip mieste plėtrą. „Intel“ siekia ir toliau investuoti į Prancūzijos tyrimų ir plėtros centrus, taip pat į didesnes laboratorijas ir gamyklas Italijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje. Per ateinančius penkerius metus „Intel“ tikisi sukurti maždaug 10 000 naujų nuolatinių darbo vietų ES.

„Intel“ ES augimo planuose taip pat yra Belgija ir Nyderlandai. „Intel“ pripažįsta ilgalaikę IMEC asociaciją su Belgija, o Nyderlandų ASML yra pripažinta aukščiausios klasės litografijos mašinų tiekėja. Pradėjusi Europos iniciatyvą, „Intel“ parodė savo paramą Europos ekologiškam perėjimui. „Intel“ siekdama tiek savo, tiek ES 2030 m. klimato tikslų. Europos gamyklose (ir jas statant) „Intel“ įsipareigoja naudoti atsinaujinančią energiją ir visiškai nepapildyti sąvartynų.