„New World“ žaidimas, galimai, žudo RTX 3090 vaizdo plokštes

Keli žaidėjai bandantys „Amaznon“ „New World Beta“ žaidimą skundžiasi, kad sugedo jų RTX 3090 vaizdo plokštė. Kai kuriems vaizdo plokštė sugenda po 15-30 minučių žaidimo. Kiti su problemomis nesusiduria, bet kol kas šio žaidimo rekomenduotume tiesiog nežaisti. Vėliau keli žaidėjai pranešė, kad žaidžiant „New World Beta“ sugedo jų RX 6900 XT vaizdo plokštės. Tad, galimai, paveiktos ne tik NVIDIA, bet ir AMD vaizdo plokštes.

Pastebėta, kad žaidžiant „New World Beta“ RTX 3090 vaizdo plokštės perkaista, o energijos suvartojime pastebebmi energijos naudojimo šuoliai. Žaidime visi meniu turi neužrakintą kadrų kiekį, dėl to vaizdo plokštės pradeda generuot tūkstančius kadrų per sekundę. Seniau tokie dideli kadrai sukeldavo tik burzgiančius kondensatorius, o dabar, galimai, žudo vaizdo plokštes.

Po šių pranešimų „Amazon“ suskubo pranešti, kad jų „New World“ žaidimas nežudo vaizdo plokščių, nes žaidėjai šį žaidimą žaidžia milijonus valandų ir nesusiduria su problemomis. Dėl gedimų kreipėsi tik keli žaidėjai, naudojantys aukštos spartos vaizdo plokštes ir gedimai nėra plačiai paplitę. Teigiama, kad žaidimas atlieka standartines DirectX užklausas ir kompiuterio techninei įrangai pavojaus nekelia. Nepaisant to bus išleistas atnaujinimas, kuris apribos kadrų kiekį žaidimo meniu.

„Amazon“:

Hundreds of thousands of people played in the New World Closed Beta yesterday, with millions of total hours played. We’ve received a few reports of players using high-performance graphics cards experiencing hardware failure when playing New World.

New World makes standard DirectX calls as provided by the Windows API. We have seen no indication of widespread issues with 3090s, either in the beta or during our many months of alpha testing.

The New World Closed Beta is safe to play. In order to further reassure players, we will implement a patch today that caps frames per second on our menu screen. We’re grateful for the support New World is receiving from players around the world, and will keep listening to their feedback throughout Beta and beyond.