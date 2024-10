Nufotografuotas GB203 grafikos procesorius iš RTX 50 mobilios serijos

„Moore’s Law is Dead“ parodė „N22W-ES-A1“ grafikos procesoriaus, aiškiai pažymėto kaip inžinerinis vienetas, nuotrauką. Pavadinimas sutampa su CLEVO nutekėjimu, kuris atskleidė pirmines visos RTX 50 mobilios serijos specifikacijas. „22“ šeima yra „Blackwell“ grafikos procesorių serija, kuri apims šešis variantus (X11, X9, X7, X6, X4 ir X2). Tikėtina, kad šis konkretus pavyzdys („N22W-ES-A1“) atsidurs RTX 5090 arba RTX 5080, nes juose turėtų būti naudojami aukštesnės klasės grafikos procesorius, o GB202 bus skirtas stalinių kompiuterių flagmanams.

Nutekintojas tvirtina, kad turėtų būti versija, turinti 8 196 CUDA branduolius, kuri galėtų būti RTX 5080 arba RTX 5080 Ti. Kol kas nėra jokios informacijos ar gandų apie nešiojamiesiems kompiuteriams skirtą „Ti“ variantą, todėl greičiausiai matome potencialias mobilios RTX 5080 specifikacijas.

Teigiama, kad naujojoje RTX 50 nešiojamųjų kompiuterių serijoje bus naudojama GDDR7 atmintis, kuri turėtų akivaizdžiai padidinti našumą. Padidėjęs CUDA branduolių skaičius taip pat prisidėtų prie 10 proc. našumo prieaugio, be to, be jokių architektūrinių patobulinimų ir naujų technologijų, kurių NVIDIA dar neatskleidė.