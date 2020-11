Nutekėjo „Radeon RX 6800 XT“ Ray Tracing sparta penkiuose žaidimuose

Nutekėjo AMD skaidrė, kurioje matome „Radeon RX 6800 XT“ Ray Tracing spartą penkiuose žaidimuose, jie yra: „Battlefield V“, „Call of Duty: Modern Warfare“, „Crysis Remastered“, „Metro Exodus“ ir „Shadow of the Tomb Raider“. Testavimo sistemą varė „Ryzen 9 5900X“ procesorius, o visi žaidimai buvo testuoti 2560 x 1440 rezoliucijoje.

„Radeon RX 6800 XT“ su įjungtu Ray Tracing „Battlefield V“ žaidime išspaudė 70 kadrų per sekundę, „Call of Duty: Modern Warfare“ kadrų kiekis buvo 95, „Crysis Remastered“ žaidime sparta siekė 90 fps, „Metro Exodus“ yra 67 kadrai per sekundę, o „Shadow of the Tomb Raider“ žaidime buvo gauti 82 kadrai per sekundę. AMD nepateikia palyginimo su jokia NVIDIA vaizdo plokšte, bet aišku, kad RX 6800 XT apdorojant Ray Tracing efektus atsilieka nuo RTX 3080. Koks realiai yra tas atsilikimas pamatysime tik apžvalgose, kurios bus skelbiamos jau šiandien.