NVIDIA apžvalgininkams atsiuntė specialią testavimo įrangą

Kai kurie apžvalgininkai iš NVIDIA gavo du įrenginius, kurie pravers testuojant vaizdo plokštes. Vienas iš jų (LDAT) yra skirtas matuoti bendrą sistemos atsako laiką, o antrasis (PCAT) yra skirtas tiksliai išmatuoti vien vaizdo plokštės energijos sąnaudas. Ši papildoma įranga yra skirta RTX 30 serijos apžvalgoms, bet ir paskui apžvalgininkai galės naudoti šią NVIDIA dovaną.

LDAT (Latency and Display Analysis Tool) yra mažas prietaisas, kuris sugeba nustatyti ryškumo pasikeitimą ekrane, o taip pat yra sujungtas su modifikuota „Logitech G203“ pele. Šis visas įrenginys galės nustatyti kiek laiko užtrunka nuo pelės paspaudimo ir vaizdo pasikeitimo ekrane. Tai yra bendras sistemos atsako laikas, o šį prietaisą galima panaudoti įvairiam testavimui. Be to, NVIDIA su savo programine įranga pateikia lengvai suprantamus testavimo rezultatus, kuriuos lengvai galima perkelti į „Excel“ lentelę.

PCAT (Power Capture Analysis Tool) leis tiksliai išmatuoti vien vaizdo plokštės elektros sunaudojimą. Kad tai būti įmanoma, įrenginys susideda iš PCIe jungties prailginimo (angl. riser) ir mažos montažinės plokštės su ekranu, per kurią keliaują 8 kontaktų maitinimo jungčių srovė. Su šiuo įrenginiu galima testuoti vaizdo plokštes, kuriuos turi iki trijų 8 kontaktų maitinimo jungčių. Viską sujungus įrenginys pasakys kiek energijos naudojama per PCIe jungtį, o taip pat per kiekvieną kabelį atskirai. Visa tai paskui bus galima perkelti į savo lentelę.