NVIDIA generalinis direktorius prognozuoja, kad vaizdo plokščių trūkumas tęsis ir 2022 m.

Vaizdo plokščių kainos dabar nėra tokios absurdiškos kaip buvo prieš kelis mėnesius, bet rekomenduojamas dar lenkia kone dvigubai. Nors buvo prognozių, kad grafikos kortų tiekimas pasieks sveiką lygį iki šių metų galo ar kitų metų pradžios, bet NVIDIA generalinis direktorius mano visai kitaip. Neseniai vykusios ketvirčio ataskaitos atskleidimo metu Jensen Huang pasakė, jog jis tikisi, kad vaizdo plokščių tiekimas paklausos negalės patenkinti didžiąją 2022 metų dalį. Jis taip pat priduria, kad tai yra tik spėjimas.

Meanwhile, we have and are securing pretty significant long-term supply commitments as we expand into all these different markets initiatives that we’ve set ourselves up for. And so I think — I would expect that we will see a supply contained environment for the vast majority of next year is my guess at the moment.

— Jensen Huang, NVIDIA CEO