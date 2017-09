„nVidia“ išleidžia „GeForce Game Ready 385.69 WHQL“ tvarkykles

„nVidia“ pateikia naujas tvarkykles, kurios pagrinde skirtos naujų žaidimų palaikymui. Pagerinimai skirti būriui išleidžiamų naujų žaidimų: „Project Cars 2“, „Call of Duty: WWII open beta“, „Total War: WARHAMMER II“, „Forza Motorsport 7“, „EVE: Valkyrie – Warzone“, „FIFA 18“, „Raiders of the Broken Planet“ ir „Star Wars Battlefront 2 open beta“. Kaip matome žaidimų sąrašas tikrai netrumpas.

Su naujomis „GeForce Game Ready 385.69 WHQL“ tvarkyklėmis dar gauname ir saugumo bei kitokius pataisymus jų sąrašas čia.

„GeForce Game Ready 385.69 WHQL“ tvarkykles galite parsisiųsti iš žemiau esančių nuorodų.

Windows 10 64-bit

Parsisiųsti

Windows 10 32-bit

Parsisiųsti

Windows 7 64-bit

Parsisiųsti

Windows 7 32-bit

Parsisiųsti