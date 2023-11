NVIDIA jau sustabdė RTX 4070 Ti ir RTX 4080 gamybą, kad padarytų vietos SUPER variantams

„Board Channels“ svetainėje, kurioje informacija dalinasi NVIDIA, AMD ir „Intel“ partneriai, NVIDIA neseniai paskelbė nutraukianti dviejų vaizdo plokščių gamybą. Šiuo metu atsargos yra nebepildomos ir šių vaizdo plokščių nebebus galima įsigyti nuo šio ketvirčio.

Kalbama apie šias vaizdo plokštes: RTX 4070 Ti ir RTX 4080. NVIDIA išplatino paskutines atsargas, o partneriai dabar teikia užsakymus jų įpėdiniams – tariamiems RTX 4070 Ti SUPER ir RTX 4080 SUPER modeliams, kurie turėtų pasirodyti sausio mėn.

NVIDIA yra žinoma tuo, kad sustabdo masinę vaizdo plokščių gamybą, o vėliau, atsižvelgdama į rinkos poreikius, ją vėl pradeda. Ypač tai buvo aktualu COVID-19 laikotarpiu, kai NVIDIA, norėdama patenkinti paklausą, turėjo kas mėnesį koreguoti savo produktų asortimentą.

Kitaip tariant, nelaikykite to galutine šių vaizdo plokščių gyvavimo pabaiga, greičiau NVIDIA persiorientuoja į naujus modelius. Jei šis pranešimas bus teisingas, RTX 4070Ti/4080 vis dar bus gaminami, tik ne tokiu mastu. Be to, RTX 4070 Ti net nėra gaminamas kaip „Founders Edition“ modelis, todėl masinė gamyba šiuo atveju reiškia ribotą grafikos procesorių pasiūlą partnerių vaizdo plokščių surinkimui.