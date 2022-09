NVIDIA pademonstravo RTX 4090 veikiančia 2850 MHz dažniu

NVIDIA per savo „Editors Day“ renginį, skirtą RTX 40 serijai, pademonstravo savo RTX 4090 vaizdo plokštę, parodydama trumpą žaidimo demonstraciją. Jos metu buvo galima pamatyti, realų RTX 4090 dažnį.

„Cyberpunk 2077“ DLSS3 demonstracijoje buvo parodyta RTX 4090, o ekrane buvo matomi įvairūs parametrai. Tarp jų ir grafikos procesoriaus dažnis, o tai yra pirmasis NVIDIA prisipažinimas, koks yra „tikrasis“ RTX 4090 dažnis. Ir jis iš tiesų yra didesnis nei oficialus boost dažnis. Parodyta, kad vaizdo plokštės grafikos procesorius veikia 2800-2850 MHz dažnio diapazone, o tai yra maždaug 300 MHz daugiau nei oficiali boost specifikacija (2520 MHz). Galima sakyti, kad NVIDIA savo boost algoritmo nepakeitė, nes realus dažnis visada yra didesnis nei nurodomas specifikacijose jei tik užtenka aušinimo ir neribojamos energijos sąnaudos.

Be to, buvo rodoma „Cyberpunk 2077“ 1440p raiška su naujausia NVIDIA DLSS3 technologija. Ši technologija ne tik padidina kadrų kiekį nuo 60 iki 171 FPS, bet ir sumažina vaizdo plokštės naudojamą energiją daugiau nei 100 W. Visa tai dėl to, kad dirbtinis intelektas įterpia papildomus kadrus.