NVIDIA planuoja agresyviai mažinti RTX 30 serijos kainas

Du Kinijos naujienų portalai (ZOL ir MyDrivers), remdamiesi savo šaltiniais tiekimo grandinėje, teigia, kad iki šio mėnesio pabaigos NVIDIA RTX 30 serijos vaizdo plokštės turėtų dar labiau pigti. Per pastaruosius kelis mėnesius NVIDIA grafikos procesorių kainos gerokai sumažėjo. Priežasčių, kodėl taip vyksta, yra daug, tačiau daugiausia dėl to, kad krito susidomėjimas kriptovaliutų kasimu, o žaidėjai paprasčiausiai neperka tiek daug vaizdo plokščių kaip anksčiau. Tai ypač kelia nerimą NVIDIA, nes, kaip pranešama, bendrovė užsakė per daug lustų, o pirkėjų, kurie juos pirktų, paprasčiausiai per mažai.

NVIDIA bendradarbiauja su savo partneriais, kad sumažintų savo vaizdo plokščių kainas, ypač aukščiausios klasės RTX 3090 serijos plokščių, kurios bus pakeistos jau po 2 mėnesių, nes bendrovė pristatys RTX 40 seriją. Tikėtina, kad netrukus sugrįš tokios akcijos kaip EVGA 3090 Ti už 1150 JAV dolerių, nors tokios akcijos yra lokalizuotos ir trunka tik kelias dienas.

ZOL praneša, kad NVIDIA nori imtis dar agresyvesnių veiksmų ir sumažinti vaizdo plokšių kainas dar labiau nei AMD, kuri, kaip pranešama, taip pat planuoja panašius veiksmus.

Remiantis tiekimo grandinės naujienomis, rugpjūčio pabaigoje NVIDIA ir AMD imsis dar agresyvesnių veiksmų mažindamos vaizdo plokščių kainas, iš kurių NVIDIA kainas mažins labiau nei AMD. – Li Fugang, ZOL

Kol kas nėra jokios informacijos, kurių grafikos kortų kainos bus koreguojamos labiausiai ir kada tiksliai tai įvyks. Tačiau aišku tik tai, kad NVIDIA turi mažiau laiko nei AMD, kuri dabar planuoja lapkričio mėnesį pristatyti „Radeon RX 7000“ seriją. Tikėkimės, kad naujasis kainų koregavimas palies ir RTX 3060/3070, kurios dėl tam tikrų priežasčių vis dar siūloma pirkti už didesnę nei rekomenduojamą kainą.