NVIDIA ragina nešiojamų kompiuterių gamintojus skelbti RTX 30 serijos TGP reitingus

Buvo pasirodžiusi informacija, kad NVIDIA naikina „Max-Q“ mobilių grafikos procesorių ženklinimą. Aiškėja, kad tai netiesia, bet pasikeitimų vis dėl to yra. NVIDIA sako, kad seniau „Max-Q“ ir „Max-P“ ženklinimas buvo skirtas tik nurodyti TGP reitingą, bet tai keičiasi. Su trečia „Max-Q“ karta šis ženkliukas nurodo ne TGP reitingą, bet naudojamas technologijas, kurios leidžia nešiojamų kompiuterių gamintojui reguliuoti energijos sąnaudas atsižvelgiant į aušinimo galimybes. Todėl su trečia „Max-Q“ karta gamintojai gali pasirinkti kokias technologijas jie palaiko ir nedėti „Max-Q“ ženkliuko. Taip iš dalies yra klaidinamas vartotojas, nes jis nežino, kokią tiksliai grafikos posistemę gauna.

Kadangi dėl RTX 30 grafikos procesorių TGP reitingų kyla painiava, NVIDIA nešiojamų kompiuterių gamintojus skatina šiuos reitingus pateikti produktų aprašymuose. Kol kas nei vienas gamintojas to nepadarė. Nusipirkę nešiojamą kompiuterį su RTX 30 grafikos korta norintys TGP reitingą galės patikrinti NVIDIA panelėje, bet tam reikia pirmiausia kompiuterį nusipirkti arba belieka laukti apžvalgų. Ankstyvi testai rodo, kad tarp pilna galia veikiančio ir energetiškai apriboto grafikos procesoriaus yra maždaug 30 % spartos skirtumas.

NVIDIA pareiškimas:

Max-Q branding is not going away.

When we originally introduced Max-Q back in 2017, the brand was initially used in GPU naming since Max-Q referred to the GPU TGP only.

Today, 3rd Generation Max-Q is broader, and is a holistic set of platform technologies and design approach to building powerful and thin laptops.

In addition, to be more transparent about a laptop’s exact capabilities, RTX 30 Series laptops now show more information than ever, listing exact TGP, clocks and features supported. You will find this in the control panel which now reports maximum power (TGP+Boost), and support for key features including Dynamic Boost 2, WhisperMode 2, Advanced Optimus, and others, all of which fall under the Max-Q umbrella.

We strongly encourage OEMs to list clocks and other technologies a laptop supports, including Advanced Optimus, Dynamic Boost 2, and more. Ultimately, like all laptop features and specs, it is up to the OEM to market what their particular laptop configuration supports.

— NVIDIA Spokesman to HotHardware