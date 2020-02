„nVidia“ žada savo planus atskleisti GTC 2020 konferencijoje

Kiek seniau teko girdėti gandų, kad „nVidia“, galimai, savo „Ampere“ architektūrą atskleis GTC 2020 konferencijos metu. Tai nebūtinai turi būti ir realių vaizdo plokščių išleidimas, kompanija gali tiesiog kalbėti apie savo būsimą architektūrą.

Finansinės ataskaitos paviešinimo metu „nVidia“ generalinis direktorius, Jensen Huang, pasisakė miglotai, bet priverčia laukti GTC 2020 konferencijos. Jis tikina, kad daugiau apie tendencijas bus kalbama 2020 metų GTC konferencijoje, kuri vyks jau ateinantį mėnesį. Jensen kviečia visus prisijungti ir tikina, kad mes nenusivilsime. Labiausiai visi laukia 7 nm grafikos procesorių, tad būtent apie juos ir turėtų būti kalbama. Jei įvyks kitaip, tai žmonės tikrai liks nusivylę.

GTC 2020 konferencija vyks kovo 22-26 dienomis.

Jensen Huang at NVIDIA Quarterly Earnings Q4 FY2020

We had an excellent quarter with strong demand for NVIDIA RTX graphics and NVIDIA AI platforms and record data center revenue. NVIDIA RTX is reinventing computer graphics and the market’s response is excellent, driving a powerful upgrade cycle in both gaming and professional graphics, while opening whole new opportunities for us to serve the huge community of independent creative workers and social content creators and new markets in rendering and cloud gaming.

……….We’ll be talking a lot more about these key trends and much more at next month’s GTC Conference in San Jose. Come join me. You won’t be disappointed. Thanks everyone.