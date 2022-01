Oficialiai patvirtintos PCIe 6.0 specifikacijos

Tik visai neseniai sulaukėme pirmųjų procesorių ir pagrindinių plokščių masėms palaikančių PCIe 5.0 technologiją, o PCI-SIG jau patvirtino PCIe 6.0 specifikacijas. Kaip ir su kiekviena nauja PCIe standarto karta, taip ir su PCIe 6.0 vėl dvigubai auga domenų pralaidumas, iki 64 GT/s. Bendras duomenų srautas į abi puses dėl to pakyla iki teorinių 256 GB/s naudojant x16 sąsają. Su PCIe 6.0 taip pat mažės atsako laikas dėl naujo kodavimo ir kitų naujų technologijų. Be to, kaip ir visi prieš tai išleisti standartai, taip ir PCIe 6.0 išlaikys atgalinį suderinamumą su esamais PCIe standartais.

Pirmiausia PCIe 6.0 pradės naudoti aukštos spartos kompiuterija, duomenų centrai, dirbtinio intelekto ir mašinų mokymosi serveriai, auto industrija, kariuomenė ir kiti, kur reikalingas didelis duomenų pralaidumas. Masėms skirtų produktų su PCIe 6.0 nereikėtų tikėtis bent keletą metų.