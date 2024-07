Paaiškėjo kokios bus „Fold6“, „Flip6“, naujų „Samsung“ laikrodžių, „Galaxy Ring“ ir „Buds3“ kainos

„Samsung“ pristatė naujos kartos sulenkiamus įrenginius, pirmąjį išmanųjį žiedą, pirmąjį laikrodį „Ultra“, dar vieną laikrodį ir atnaujino TWS ausines.

Beveik visose rinkose naujuosius gaminius galima iš anksto užsisakyti šiandien (liepos 10 d.) ir tai truks dvi savaites – atviri pardavimai prasidės liepos 24 d. Vienintelė išimtis, yra Australija, kur išankstiniai užsakymai prasideda liepos 11 d., o pardavimai – liepos 31 d.

Kaip paskatą išankstiniam užsakymui „Samsung“ siūlo nemokamą „Galaxy Z Flip6“ ir „Z Fold6“ atminties pagerinimą. Pastarajam modeliui tai apima ir 1 TB versiją (kurios kaina šiuo metu yra tokia pati, kokia bus 512 GB modelio kaina po liepos 23 d.).

Be to, yra mainų pasiūlymų, kurie padės sumažinti galutinę kainą (yra mainų pasiūlymų viskam, net ir ausinėms). Be to, naujiesiems modeliams sumažinta „Samsung Care+“ kaina.