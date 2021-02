Paaiškinta dėl ko B460 ir H410 pagrindinės plokštės negali palaikyti „Rocket Lake-S“ procesorių

Prieš kelias dienas sužinojome, kad 11 kartos „Core“ procesorių nebus galima naudoti su B460 ir H410 pagrindinėmis plokštėmis. Daugelis tikrai nusiminė sužinoję tokia naujieną, nes planavo esamą 10 kartos „Core“ procesorių atnaujinti į „Rocket Lake-S“ procesorių. Dabar paaiškėjo, dėl ko buvo priimtas toks sprendimas.

Visi puikiai žinote, kad „Intel“ daugelį metų buvo užstrigę ties 14 nm litografija, o tai lėmė, kad ši viena litografija neturėjo pakankamų gamybos pajėgumų, kad patenkintų visus rinkos poreikius. Dėl to „Intel“ kai kuriuos mikroschemų rinkinius gamino naudojo senesnę 22 nm litografiją. Kaip supratote, tai yra B460 ir H410 mikroschemų rinkiniai, kurie iš tikro yra tik senesni lustai su nauju pavadinimu. Dėl to B460 ir H410 palaiko tik senesnę „Intel“ ME (Management Engine) versiją, kuri neleidžia mikroschemų rinkiniui bendrauti su naujos kartos „Rocket Lake-S“ procesoriais.

Taip pat reikia paminėti, kad „Intel“ turi ir naujos revizijos B460 ir H410 mikroschemų rinkinių, kurie buvo pagaminti naudojant 14 nm litografiją, kaip ir Z490 ar H470 mikroschemų rinkiniai. „Gigabyte“ tokias B460 ir h410 pagrindines žymi kaip V2. Tai teoriškai reiškia, kad tam tikros B460 ir H410 pagrindinės plokštės visgi galėtų palaikyti „Rocket Lake-S“, bet ar šis palaikymas bus suteiktas lieka neaišku.