Panašu, kad krito ir „Denuvo 4.8“

Dar pernai rašėme, kad „Denuvo“ metus užbaigia pakilia gaida, nes naujausios žaidimų apsaugos niekaip nesugeba nulaužti tuo suinteresuotos grupės. Panašu, kad po kelių mėnesių bandymų programišiams vis dėlto pavyko įveikti „Denuvo 4.8“ apsaugą. Tokią apsaugą naudoja „Sonic Forces“ žaidimas, o dabar jį galima išbandyti nelegaliais būdai nesumokant nė cento. Kitaip sakant, „Denuvo“ apsauga yra sukompromituota.

Tokią pačią „Denuvo 4.8“ apsaugą naudoja daug naujausių AAA žaidimų, tokių kaip: „Assassin’s Creed: Origins“, „Football Manager 2018“, „Need for Speed Payback“, „Star Wars Battlefront 2“, „Injustice 2“ ir „Star Ocean: The Last Hope HD Remaster“. Iki šiol jie buvo saugūs, bet panašu, kad greitu metu juos galės pažaisti tie, kurie už juos nesusimokėjo. Tiesa, žaidimai, kaip visada, veiks tik vieno žaidėjo režimu, norint savo jėgas išbandyti tinkle žaidimą vis tiek reikės pirkti.