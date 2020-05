Panaudojus skystą metalą „Core i9-10900K“ temperatūra krenta 7 laipsniais

Gerai žinomas profesionalus spartintojas „Der8auer“ nusprendė, kad jam vis dėl to verta nuimti „Core i9-10900K“ karščio dangtelį ir užtepti skystą metalą. Paprastiems naudotojams to daryti nepatartina, nes dabar „Intel“ jau lituoja savo karščio dangtelius, o ne tepa termo pastą. Nepaisant to, kad „Intel“ karščio dangtelius prilituoja „Der8auer“ vis tiek pavyko numušti „Core i9-10900K“ temperatūrą 7 laipsniais Celsijaus.

Nuėmus karščio dangtelį taip pat buvo išmatuotas silicio plotas. „Core i9-10900K“ lustas yra tokio pačio pločio kaip ir „Coffee Lake“ pirmtakai su mažiau branduolių – 9,2 mm. Kadangi i9-10900K turi papildomus du branduolius tai silicis yra pailgesnis, jo ilgis yra 22,4 mm, tai duoda 206,1 mm2 ploto lustą. Kadangi silicis prailgėjo jis dabar vos telpa ant pagrindo. Tai reiškia, kad jei „Intel“ norėtų primontuoti du papildomu branduolius jiems tektų atsisakyti integruotos grafikos arba perdaryti visą architektūrą. Pagal paskaičiavimus į GPU vietą tilptų 4 papildomi branduoliai.

Daugiau apie viską „Der8auer“ video.