Net sunku suvokti, kad GTA V žaidimas išleistas 2013 metais, o iki dabar jau parduota daugiau nei 90 mln. šio žaidimo kopijų. Nors žaidimas ir gan senas, bet pardavimai tikrai nesustojo, net dabar GTA V perkamas labai stipriai.

„Take-Two“ praneša, kad iki šios dienos buvo parduota daugiau nei 90 mln. GTA V kopijų. 2017 metais buvo parduota net 15 mln. kopijų. Tai atrodo kone neįtikėtina. 2017 metais buvo pasiektas rekordas, nes gruodį žaidimą tinkle žaidė daugiausiai žaidėjų per visą istoriją. „Take-Two“ sako, kad ši visa sėkmė ne be didelio darbo, nes net dabar žaidėjai sulaukia papildomo turinio.

Take Two says GTA Online was the single largest driver of recurrent consumer spending during the past quarter.

It's confirmed GTA Online will have more content updates.

The game has now sold in over 90 million units worldwide! pic.twitter.com/VZlZ55z8zV

