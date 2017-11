Pasinaudokite USB-C technologijos galia

Taupykite laiką, padidinkite produktyvumą ir kuo veiksmingiau išnaudokite mobilumo galimybę

Amsterdamas, 2017 m. lapkričio 2 d. – Šiandienos spartaus tempo ir nuolatos besikeičiančiame pasaulyje mobilumo sąvoka užima centrinę vietą. Ar namuose, ar darbe, ar bet kur kitur, modernus judrus gyvenimo būdas reikalauja technologijos, kuri būtų pajėgi išlaikyti tą patį tempą kartu su naudotojais. Perkeliamumas, jungimas ir lankstumas daugiau nebėra pasirinkimas, bet greičiau – būtinybė. USB-C jungtis, naujausias duomenų perdavimo technologijos proveržis, kur kas palengvina mobilų gyvenimą. MMD bendrovė, pagal licenciją valdanti „Philips Monitors“ prekių ženklą, siūlo rinkinį monitorių su USB išplėstosiomis jungtimis, kurie panaudoja visą pažangiausios USB technologijos galią ir potencialą, todėl jūs akimirksniu galite mėgautis didesniu patogumu ir produktyvumu.

Besiformuojantis standartas

Naujausios kartos USB-C jungtis, kuri, tikimasi, taps technologijų pramonės automatiškai pasirenkama jungtimi, leidžia naudotojams krauti, perduoti garso ir vaizdo signalus, ir prijungti prie interneto – atlikti viską, naudojant vienintelį kabelį. Siaura, tik 2.4 mm, jungtis yra tinkama tiek itin portatyviems nešiojamiems įrenginiams, tiek ir standartiniams knyginiams kompiuteriams. Be to, ji yra abipusė, ir todėl gali būti jungiama bet kuria puse. Tai paprasta, bet išradinga savybė, kurią kiekvienas, kas kada nors yra vargęs, prijungiant klasikinę jungtį, įvertins. USB-C jungtis, turėdama vieną formą, gamintojų specifines jungtis paverčia atgyvena, nes tampa industrijos standartu, leidžiančiu naudotojus pritvirtinti, prijungti ir pakrauti jų nešiojamuosius kompiuterius be daugybės USB kabelių ir jungčių keliamo chaoso. Bet tai – dar ne viskas, „USB Type-C“ prievadas gali palaikyti daugybę skirtingų protokolų, naudodamas „kintančius režimus“, t.y naudotojai gali išvesti duomenis per HDMI, VGA, „DisplayPort“ prieigas ir kita.

Sukurta mobilumui

„Philips USB“ išplėstųjų jungčių monitoriai, sukurti šiuolaikinėms ir daugiafunkcėms darbo vietoms, siūlo USB-C jungties teikiamą greitį ir universalumą elegantiškame ir intuityviame komplekte. Dėka lengvo tvirtinimo vieninteliu kabeliu, monitorius tampa koncentratoriumi, akimirksniu leidžiančiu naudotojams perkelti duomenis itin greitai, pakrauti knyginius kompiuterius ir tarnauja kaip paprasta jungčių stotelė, tik nereikalaujanti papildomos vietos ant darbo stalo. Monitorius gali būti prijungiamas prie išorinių įrenginių, kaip viso dydžio klaviatūra, pelė, išorinis HDD, kamera, ar net ausinės. Jeigu jums reikėtų laidinės interneto jungties, šis kabelis gali būti prijungtas prie išplėstųjų jungčių monitoriaus standartiniu RJ45 prievadu. Ar esate grafikos dizaineris, norintis susieti kelis monitorius, ar knyginio kompiuterio naudotojas, ieškantis, kaip išplėsti savo įrenginio ribotas jungties galimybes, ar dinamiškas verslo naudotojas, siekiantis maksimalių galimybių lanksčiose darbo vietose – šie monitoriai suteiks tai, ko jums reikia. Trys „Philips USB-C“išplėstųjų jungčių monitoriai yra sukurti patenkinti šiandienos apjungto gyvenimo būdo poreikius.

„Philips 241B7QUPBEB B-line USB-C“ išplėstųjų jungčių monitorius

Šis monitorius suteikia ne tik tvirtinimo funkcionalumo galimybes, bet taip pat gali prijungti ramunės formos grandinėle iki keturių monitorių prie vieno knyginio kompiuterio, naudojant tik vieną USB-C tipo kabelį. Be to, kad išplečia darbo vietos erdvę ir ryšį, 24 colių įstrižainės „Full HD“ monitorius nepamiršta ergonomikos ir lengvo reguliavimo svarbos. Funkcijos kaip „LowBlue“ režimas ir „Flicker-free“ technologija kuria ilgalaikes naudas žmogaus gerovei: „LowBlue“ sumažina trumpųjų bangų mėlynos šviesos kiekį, galintį turėti žalingą poveikį regai, tuo tarpu „Flicker-free“ technologija reguliuoja ryškumą ir suteikia žiūrėjimui dar daugiau komforto.

„Philips 258B6QUEB B-line USB-C“ išplėstųjų jungčių monitorius

„Philips 258B6QUEB“ yra puikus, universalus 25 colių įstrižainės monitorius, turintis USB-C prievadą, atitinkantį verslo naudotojų poreikius. „Quad HD“ raiška užtikrina ryškų, akinantį vaizdą. Papildomai, jo „SmartErgoBase“ stovas leidžia naudotojams pakreipti, pasukti, pakelti monitorių į optimalią padėtį. Itin siauri kraštai kuria vientisą vaizdą, padidina žiūrėjimo plotą ir neleidžia naudotojui būti atitrauktam.

Pasirodys 2017 m. lapkritį: „Philips 328P6AUBREB P-line USB-C“ išplėstųjų jungčių monitorius

Šis būsimasis 32 colių įstrižainės modelis puikiai tinka profesionalioms grafikos programoms, kaip CAD, 3D grafikai, „Adobe Creative Cloud“ ir fotografijai. Jis atkuria aukštos raiškos vaizdą su QHD skiriamąja geba, HDR, ir 99% „Adobe RGB“ spalvų erdve. Daugiau informacijos apie šį monitorių bus pateikta 2017 m. lapkritį.