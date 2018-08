Paskelbta „Devil May Cry 5“ išleidimo data ir parodyta žaidimo eiga

„Gamescom 2018“ parodoje „Capcom“ oficialiai atskleidė „Devil May Cry 5“ žaidimą, o kartu pateikė ir 15 minučių žaidimo eigos filmuką. Pats žaidimas buvo žaidžiamas su „Xbox One“ konsole ir išlaikė stabilius 60 kadrų per sekundę, būtent to ir siekia kūrėjai, norėdami pasiūlyti kuo sklandesnį žaidimo pojūtį. 60 kadrų tikslo bus siekiama abiejuose konsolėse. Žaidimas bus skirtas ir asmeniniams kompiuteriams.

„Devil May Cry 5“ išleidimas suplanuotas 2019 kovo 8 dieną.