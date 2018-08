RTX 2080 Ti sparta „Shadow of Tomb Raider“ žaidime dabar yra nuvilianti

„nVidia“ savo renginyje visaip šlovino Ray Tracing technologiją naudojančius žaidimus dėl puikaus šviesos pasiskirstymo ir atspindžių bei daug realistiškesnių šešėlių. Reikia sutikti nauji efektai prideda daug daugiau realistiškumo, bet kokia kaina tai vyksta?

Du tinklapiai ( PCGAMESN ir PCHardware.de) praneša, kad jiems „Shadow of Tomb Raider“ su RTX 2080 Ti vaizdo plokšte ir naudojant viso labo 1080p raišką nebuvo sklandus. Kai kada sparta krisdavo vos iki 33 kadrų per sekundę. Tai yra tikrai nuviliantis rezultatas naujos serijos flagmanui, kuris kainuoja virš 1000 eurų. Tiesa, kol kas nėra žinoma, kokią spartą žaidime ta pati vaizdo plokštė pasiektų jei nebūtų įgalintas Ray Tracing efektas. Dar viena detalė, kad „Shadow of Tomb Raider“ žaidime Ray Tracing efektai nėra galutinės stadijos, nors pats žaidimas bus išleidžiamas jau už mėnesio. Manoma, kad Ray Tracing efektai į žaidimą bus įdiegti vėliau su papildymu.

Bet kokiu atveju šios naujos technologijos atėjimas atrodo kiek skubotas, nes net pati galingiausia naujos 20-os serijos vaizdo plokštė negali su tuo susitvarkyti. Iš karto kyla klausimas, kaip su Ray Tracing tvarkysis dar silpnesnės RTX 2080 ir RTX 2070 vaizdo plokštės? Lengvai galime pasakyti, kad sunkiai.