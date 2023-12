Pateiktos diagramos atskleidžia, kokios pagrindinės plokštės perkamos AMD procesoriams

Korėjos leidinio „Danawa DPG“ atliktas rinkos tyrimas suteikia vertingų įžvalgų apie tai, kokias pagrindines plokštes renkasi AMD „Ryzen“ procesorių naudotojai. Tyrime stebimas 10 mėnesių laikotarpis nuo 2022 m. gruodžio mėn. iki 2023 m. spalio mėn. ir stebimi pagrindinių plokščių, kuriose naudojami įvairūs AMD mikroschemų rinkinių modeliai, pardavimai.

2022 m. rugsėjį AMD pristatė „Ryzen 7000“ serijos „Zen 4“ procesorius, sulaukusį vangios reakcijos, daugiausia dėl to, kad platformoje nebuvo tuo metu aktualaus DDR4 atminties palaikymo. Po naujų procesorių pasirodymo buvo sumažintos „Ryzen 5000“ serijos procesorių kainos, kas paskatino AM4 naudotojus atsinaujinti procesorių. Vangiai startavęs, AM5 B650 lustų rinkinys, po to didino pardavimus, ypač po to kai DDR5 atmintis tapo vis labiau prieinama. Nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. rodoma, kad B650 pagrindinių plokščių pardavimai lenkia B550 pardavimus. Nors pradinio lygio A520 mikroschemų rinkinys rinkoje pasirodė pavėluotai, tačiau balandžio mėn. pradžioje jis pranoko ankstesnės kartos A320.

Įmonė taip pat parengė B650 pagrindinių plokščių pardavimus pagal gamintojus. Matome, kad ASUS ir MSI iš pradžių pakaitomis užėmė pirmąsias vietas, tačiau antroje metų dalyje GIGABYTE pardavimai gana nuosekliai augo ir tai leido išsiveržti į priekį. Paskutinėje diagramoje patiektos AMD pagrindinių plokščių kainos vonais. Kaip matote, B650 pagrindinių plokščių kainos nuosekliai mažėjo, o tai irgi paskatino pardavimus.