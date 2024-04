Perkantys tam tikrus ASUS produktus atgaus dalį pinigų, akcija vyksta ir Lietuvoje

Gerai žinoma, kad ASUS vaizdo plokštės yra brangios, ypač skirtos entuziastams ar profesionalams. Ypač „ProArt“ serija niekada nebuvo vienas iš draugiškiausių biudžetui variantų. Tačiau, atsižvelgiant į naująją akciją, galbūt pagaliau verta pagalvoti apie šiuos komponentus.

Naujasis pinigų grąžinimas taikomas pagrindinėms plokštėms, vaizdo plokštėms ir AIO aušintuvams. Be to, pinigų grąžinimas arba nuolaida taikoma įvairioms sistemų integratorių sistemoms, pagrįstoms „ProArt“ aparatine įranga. Nors visų šių produktų išvardijimas užimtų daug laiko, to greičiausiai nereikia, nes visiems labiausiai aktualu vaizdo plokštės. Į akcija taip pat patenka RTX 4090 TUF vaizdo plokštė, jai taikomas 150 EUR pinigų grąžinimas. Kodėl „ProArt“ akcijoje yra TUF modelis? Na, ASUS dar neišleido „RTX 4090 ProArt“, tad tikriausiai todėl. Mažiau brangioms vaizdo plokštėms taikomas mažesnis pinigų gražinimas, visa tai žemiau esančioje „Videocardz“ lentelėje.

Visus akcijoje dalyvaujančius produktus galite surasti akcijos tinklapyje. Norintys pasinaudoti šiuo ASUS pasiūlymu „ProArt“ produktus gaus pirkti „Skytech“ ir „Varlė“ parduotuvėse. Akcija startavo balandžio 9 d. ir tęsis iki gegužės 21 d.