„Philips monitors“ išplečia savo portfelį su „Philips E Line“

serijos monitoriais, skirtais kompiuteriniams žaidimams

Amsterdamas, 2020 m. rugsėjo 17 d. – MMD, lyderiaujanti monitorių specialistė ir „Philips monitors“ prekės ženklo licencijos partnerė, praneša apie „E Line“ žaidimų monitorius – naują seriją, skirtą naudotojams, kuriems reikia geriausių savybių, dizaino ir našumo mokantis, dirbant ir žaidžiant.

Atsižvelgiant į nuoseklų ir įspūdingą vaizdo žaidimų pramonės augimą, „Philips monitors“ negalėjo nereaguoti į bendrą modernių ir didelio našumo produktų, kurie gali suderinti dizainą su pagrindinėmis funkcijomis, poreikį. Viskas šioje serijoje buvo supaprastinta, kad būtų užtikrinta kuo sklandesnė ir kuo linksmesnė žaidimų patirtis, o dizainas puikiai dera prie bet kokio interjero.

„Įžengimas į kompiuterinių žaidimų segmentą suteikia mums galimybę pasiūlyti unikalių aukščiausios kokybės produktų, kurie suvilios vartotojus – ne tik savo kokybe ir geriausio našumo savybėmis, bet ir savo dizaino koncepcija“, – komentavo Stefan Sommer, „AOC International Europe“ ir „MMD Monitors & Displays“ rinkodaros ir verslo valdymo Europoje direktorius. „Šis svarbus žingsnis buvo žengtas siekiant patenkinti vartotojų pageidavimus: jaunimas nori, kad vienas produktas atitiktų visas užduotis, pradedant studijomis ir baigiant filmų žiūrėjimu bei žaidimų žaidimu, tuo pačiu neviršijant biudžeto. Tačiau tūkstantinė auditorija daugiau dėmesio skiria dizainui ir novatoriškoms funkcijoms. Mes paleidžiame šią naują seriją, kad patenkintume abu tikslinius prašymus“.



„Philips 272E1GAJ“

Pirmieji pasirodysiantys naujieji „E Line“ serijos monitoriai yra „Philips 242E1GAJ“ monitorius (60,5 cm / 23,8 col.) ir „Philips 272E1GAJ“ monitorius (68,6 cm / 27 col.).

Pilnas paketas

„Philips 242E1GAJ“ ir „Philips 272E1GAJ“ monitoriuose turi 16:9 Full HD ekraną, kuriame rodomi išsamūs vaizdai, ir VA panelės, užtikrinančios 178/178° ypač plačius žiūrėjimo kampus. Jų 3 pusių berėmis dizainas suteikia dar didesnio ekrano pojūtį. Visa tai kartu užtikrina puikų įprastų biuro programų vizualizavimą, tačiau jis, visų pirma, tinka sudėtingoms grafikos programoms, naršyti internete, žiūrėti nuotraukas, filmus ir žaisti žaidimus. Kad pramogos būtų dar geresnės, naujuose 24 ir 27 colių monitoriuose yra pora įmontuotų aukštos kokybės stereo garsiakalbių.

Kelių pasirinkimų pramogos

„E Line“ serija užtikrina nepriekaištingą patirtį naudojant 144 Hz atnaujinimo dažnius, kurie ekrano vaizdą perpiešia iki 144 kartų per sekundę, efektyviai 2,4 karto greičiau nei įprastas 60 Hz ekranas. Toks greitai reaguojantis monitorius yra nepaprastai svarbus konkurenciniuose žaidimuose: jis rodo priešo judėjimą ypač sklandžiai, palengvindamas nusitaikymą. Be to, greitas 1 ms MPRT (judančio vaizdo reagavimo laikas) efektyviai pašalina dėmes ir judesio susiliejimą bei užtikrina ryškesnius ir tikslesnius vaizdus, ​kad žaidimų patirtis būtų pagerinta. „Philips 242E1GAJ“ monitorius taip pat turi „AMD FreeSync™ Premium“ technologiją, tuo tarpu „Philips 272E1GAJ“ siūlo „Adaptive Sync“ technologijos palaikymą, o tai leidžia abiems monitoriams užtikrinti žaidimų eiga be vaizdo plyšinėjimo.

Kad patirtis būtų dar geresnė, naujuosiuose „Philips“ žaidimų monitoriuose yra greitai prieinamas žaidėjams pritaikytas OSD, kuris siūlo kelis režimus, kad būtų lengviau įveikti iššūkiai, su kuriais susiduriama ekrane. Tai leidžia naudotojams visada mėgautis geriausia žaidimų patirtimi naudojant savo monitorius, kurie dabar gali dar geriau prisitaikyti prie žaidžiamo žaidimo.

Vaizdas yra svarbus

„E Line“ žaidimų monitoriai pasižymi „Ultra Wide-Color“ technologija, suteikiančia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų ryškesnis, o medijos pramogos, vaizdai ir net produktyvumas būtų tikroviškesni. Naudojant „SmartContrast“ technologiją, kuri analizuoja rodomą turinį, šie monitoriai automatiškai sureguliuoja spalvas ir valdo apšvietimo intensyvumą. „E Line“ serija taip pat pasižymi „Flicker-Free“ technologija, kad būtų patogiau žiūrėti, ir „LowBlue“ režimu, kad nekenktų akims.

„Philips 242E1GAJ“ monitorių galima įsigyti jau dabar, o „Philips 272E1GAJ“ monitorių bus galima įsigyti nuo spalio vidurio, o gamintojo rekomenduojamos pardavimo kainos atitinkamai yra 179,00 € ir 219,00 €.