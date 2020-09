NVIDIA atsiprašė pirkėjų, kad RTX 3080 pasiūla buvo per maža

Jau prieš RTX 3080 išleidimą buvo informacijos, kad RTX 30 serijos vaizdo plokščių pasiūla bus labai ribota, vakar būtent tai ir pamatėme. Nors RTX 3080 vaizdo plokščių siūlė ne viena parduotuvė, bet akimirksniu buvo viskas išpirkta. NVIDIA sako, kad jie neįvertino paklausos, dėl to vaizdo plokščių greitai neliko.

Be to, norintys pasipelnyti panaudojo kompiuterines programas, kad nupirktų kuo daugiau RTX 3080 grafikos kortų ir tada jas už brangiau bando parduoti „eBay“ platformoje.

NVIDIA taip pat išplatino pranešimą ir atsiprašo visų pirkėjų, kurie negalėjo nusipirkti RTX 3080 vaizdo plokštės ir teigia, kad tai dėl precedento neturinčios paklausos. Tiesa, gamintojas nutyli kiek vaizdo plokščių buvo parduotuvėse. NVIDIA sako, kad kiekvieną dieną RTX 3080 vaizdo plokštės keliaus į parduotuves ir palaipsniui pasiūla pagerės.

NVIDIA:

“This morning we saw unprecedented demand for the GeForce RTX 3080 at global retailers, including the NVIDIA online store. At 6 a.m. pacific we attempted to push the NVIDIA store live. Despite preparation, the NVIDIA store was inundated with traffic and encountered an error. We were able to resolve the issues and sales began registering normally.

To stop bots and scalpers on the NVIDIA store, we’re doing everything humanly possible, including manually reviewing orders, to get these cards in the hands of legitimate customers.

Over 50 major global retailers had inventory at 6 a.m. pacific. Our NVIDIA team and partners are shipping more RTX 3080 cards every day to retailers.

We apologize to our customers for this morning’s experience.”