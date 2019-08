„Philips Monitors“ praneša apie tris monitorius konsolių žaidėjams

„Gamescom 2019″ mugėje MMD pristatys tris į rinką neišleistus

konsolinių žaidimų monitorius priklausančius „Philips Momentum“ serijai

Amsterdamas, 2019 m. rugpjūčio 22 d. – MMD, lyderiaujanti monitorių bendrovė, pagal licenciją valdanti „Philips Monitors“ prekių ženklą, praneša apie tris naujus „Philips Momentum“ serijos monitorius: 55 colių (142 cm) „Philips Momentum 558M1RY“, 31,5 colių (80 cm) „Philips Momentum 328M1R“ ir 27 colių (68,6 cm) „Philips Momentum 278M1R“ modelius. Šie dar neišleisti į rinką modeliai, sukurti konsolinių žaidimų žaidėjams, buvo pristatyti „Gamescom“ mugės verslo zonoje. Visi kiti lankytojai kviečiami į atvirą stendą A-080, kurio 102 m² ekspozicijos plotas, bendradarbiaujant su AOC, skirtas monitoriams, pritaikytiems visų tipų žaidėjams.

Sklandūs vaizdai, išskirtinis garsas

Trys būsimi „Philips“ gaminių asortimento papildymai pasirodys prekyboje 2020 m. pirmąjį ketvirtį. 55 colių „Philips Momentum 558M1RY“ monitorius, išskirtinis modelis iš trejeto, turi „UltraClear 4K UHD“ skiriamąją gebą, 120 Hz atnaujinimo dažnį, 3840 x2160 pikselių raišką ir atitinka VESA „DisplayHDR 1000″ standartą, todėl kviečia žaidėjus pasinerti tiesiai į veiksmą. Partnerystės su „Bowers & Wilkins“ dėka šis modelis kiekvienai žaidimų sesijai suteikia subalansuotus bosinius, krištolo skaidrumo vokalinius garsus ir užtikrina įtraukiančią garso kokybę. Trys pasirenkami žaidimų garso režimai leidžia naudotojams pagal jų skonį tiksliai nustatyti garsą.

Pastaruosius 50 metų garso inovacijų priešakyje esanti „Bowers & Wilkins“ įmonė dėl moderniausių namų garso kolonėlių, ausinių ir automobilių garso sprendimų yra pripažinta visame pasaulyje. Per pastaruosius dvejus metus įmonė „TP Vision“, išskirtinė „Philips TV“ licencijos turėtoja, pradėjo bendradarbiauti su „Bowers & Wilkins“, kartu kuriant išskirtinius gaminius, kurie apjungia kiekvienos įmonės technologines stiprybes ir kompetencijas, kad pasiūlytų pačią geriausią garso ir vaizdo kokybę, pelniusią daugybę apdovanojimų ir pagyrimų, tokių kaip „EISA namų kino teatro metų televizorius“ pastaruosius dvejus metus. „Bowers & Wilkins“ produktų rinkodaros ir komunikacijos direktorius Andy Kerr komentuoja:

„Tikras garsas yra mūsų veiklos „Bowers & Wilkins“ įmonėje pagrindas, nuo pasaulinio lygio aukščiausios klasės garsiakalbių iki apdovanojimus pelniusios partnerystės su „Philips TV“. Dirbdami su „Philips Monitors“, džiaugiamės, galėdami pasiūlyti žaidėjams tikrą garsą iš 55 colių „Momentum 558M1RY“ monitorių. Esu tikras, kad sulauksime tokios pat didelės sėkmės!“

„Philips Momentum“ 55 colių konsolinių žaidimų monitorius su 4K UHD, „DisplayHDR 1000″, 120 Hz, 4 ms įvesties delsa, „Adaptive-Sync“ ir „Bowers & Wilkins“ garsu

31,5 colių „Philips Momentum 328M1R“ monitorius su „HDR 600″ technologija turi platų kontrastų diapazoną 120 Hz atnaujinimo dažnį ir 4K raišką, dėl to tausojamos žaidėjų akys žaidimų su patamsinta aplinka sesijose, o žaidėjai nepraleidžia jokių paslėptų detalių. Naujojo 27 colių formato „Philips Momentum 278M1R“ monitorius turi 60 Hz atnaujinimo dažnį ir 4K raišką, dėl to kuria aiškius, be trūkčiojimo vaizdus ir kartu siūlo visas geriausias „Philips“ funkcijas mažesniame apvalkale.

„Philips Momentum“ 31,5 colių konsolinių žaidimų monitorius su 4K UHD, „DisplayHDR 600″, 120 Hz, 4 ms įvesties delsa, „Adaptive-Sync“ ir „DTS“ garsu

Visi trys monitoriai pasižymi naujoviška „Ambiglow“ technologija, šviesos aureole, išplečiančia bet kokias pramogas už ekrano ribų ir kuriančia labiausiai įtraukiančias patirtis. Be padidėjusio tikslumo ir pagerėjusios pusiausvyros, visi trys „Momentums“ monitoriai pasižymi „Adaptive-Sync“ technologija, skirta sklandžiam vaizdui su maža įvesties delsa. Sąveikaudami su „SmartImage“ technologijos žaidimų režimu, „Philips“ monitoriai kuria tokius vaizdus, dėl kurių aistringiems konsolių savininkams nebėra daugiau ko norėti.

Suraskite geriausią variantą su „Philips“ ir AOC

Šių metų 102 m2 ploto bendrame lankytojų stende A-080, esančiame 10.1 salėje, rasite daugybę geriausių „Philips“ ir AOC žaidimų monitorių. Siekdamos pasiūlyti naudotojams tobulai jų žaidimus atitinkančius variantus, AOC papildo monitorių asortimentą konkurencingo lygio asmeninių kompiuterių įrenginiais, o „Philips“ kuria geriausią patirtį visiems konsolės entuziastams. Jų optimizuotus 43 colių „Philips Momentum 436M6VBPAB“ ir 32 colių „Philips Momentum 326M6VJRMB“ monitorius galima išbandyti tokiuose žaidimuose kaip „Kingdom Hearts 3″,„F1 2019″, „Overcooked 2″, „Forza Horizon 4: Lego Speed ​​Champion DLC“, „Jump Force“, „Spyro Reignited“ trilogijoje, „Stranger Things 3: The Game“ ir dar daugiau. Be to, lankytojai turi galimybę artimai ir asmeniškai susipažinti su garsiais Vokietijos influenceriais bei eSporto žvaigždėmis. FIFA žaidėjas Elias iš „Hertha BSC eSports“ komandos ir makro influenceriai Phunk Royal ir Tisi Schubech pasirodys žaidimų ir pasirašymo sesijose, kurios privers gerbėjų pikselines širdis greičiau plakti.

Daugiau informacijos apie „Philips“ monitorius rasite: https://www.philips.lt/c-m-so/monitoriai