Pirmieji „Ryzen PRO 4750G“, PRO 4650G ir PRO 4350G testai

AMD ką tik išleido „Ryzen 4000G“ serijos procesorius, bet jokių apžvalgų nėra, nes apžvalgininkai negavo testavimo pavyzdžių. Tokia situacija, tikriausiai, yra dėl to, nes „Ryzen 4000G“ procesoriai kol kas nebus siūlomi mažmeninėje rinkoje, o jau surinktų stalinių kompiuterių su šiais procesoriais dar nėra. AMD yra pažadėjusi, kad vėliau „Ryzen 4000G“ procesorius išleis ir pasidaryk pats (DIY – angl. Do It Yourself) segmentui.

Nors didieji tech tinklapiai „Renoir“ APU procesorių ir negavo, bet Taivano „CoolPC.com.tw“ jau turi šiuos procesorius ir padarė kelis testus. Jei tiksliau, buvo išbandyti „Ryzen PRO 4750G“, PRO 4650G ir PRO 4350G procesoriai. Testavimo sistema susidarė iš „ASUS ROG Strix B550-I Gaming“ pagrindinės plokštės, 2 x 8 GB DDR4-3600 atminties ir „Seagate FireCuda“ NVMe SSD. Vienoje iš nuotraukų taip pat puikiai matome, kad staliniams kompiuteriams skirti „Renoir“ procesoriai turi 24 PCIe linijas, tad 16 jų teks pagrindinei PCIe jungčiai, 4 – M.2 jungčiai ir dar 4 liks bendravimui su mikroschemų rinkiniu.

Testuoti procesoriai atrodo puikiai. „Ryzen PRO 4750G“ labai įnirtingai kovoja su R7 3700X ar i7 10700K procesoriais ir netgi laimi keliuose testuose. Taip pat gerai pasirodo ir „Ryzen 5 PRO 4650G“ procesorius, kuris parodo ko yra vertas kitiems 6 branduolių 12 gijų procesoriams. Tai atrodo labai įspūdingai, žinant, kad „Renoir“ procesorių L3 lygio atminties kiekis yra tik 8 MB, o „Ryzen 3000“ serijos procesoriai turi 32 MB L3 lygio atminties. Tai tik priverčia pagalvoti kokią spartą galėtų demonstruoti „Ryzen 3000“ procesorių atitikmuo jei tai būtų monolitinis lustas.