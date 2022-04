Prie „Steam Deck“ buvo prijungta išorinė RX 6900 XT vaizdo plokštė

„Steam Deck“ našumas yra pakankamas palyginti mažos raiškos ekranui, bet jį galima stipriai padidinti. YouTuber‘is ETA Prime nusprendė atlikti keletą žingsnių ir prie „Steam Deck“ prijungti galingą vaizdo plokštę. Įrenginys neturi „Thunderbolt“ prievado, skirto išoriniam GPU prijungti, todėl tam jis panaudojo M.2 lizdo adapterį. Trūkumas yra tas, kad dėl to operacinė sistema ir žaidimai turi veikti iš lėtesnės „microSD“ atminties. Be to, „Steam Deck“ neveiks, jei prie jo prijungsite NVIDIA vaizdo plokštę, bet mielai dirbs su AMD „Radeon“ grafikos kortomis, tokiomis kaip RX 6900 XT, kurią ETA Prime naudojo eksperimente.

RX 6900 XT yra apribota M.2 lizdo PCIe linijų, bet „3DMark Fire Strike“ teste modifikuota konsolė surinko beveik 27 000 taškų, o „TimeSpy“ daugiau nei 15 000 taškų. Tai yra nuo 5 iki 10 kartų greičiau nei naudojant „Steam Deck“ iGPU. Žaidimų testai atskleidė kad RX 6900 XT leidžia rankiniai konsolei pasiekti daugiau nei 60 kadrų per sekundę 4K raiška tokiuose žaidimuose kaip „The Witcher 3“ ir GTA 5, naudojant maksimalius grafikos nustatymus. To paties nebuvo įmanoma pasiekti naujausiuose žaidimuose, tokiuose kaip „Cyberpunk 2077“ ir „Elden Ring“, kuriuose išgauti pastovią 60 kadrų per sekundę spartą net esant 1080p raiškai nepavyko dėl santykinai silpno procesoriaus.