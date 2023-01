Papildoma ekrano erdvė didesniam produktyvumui –

Pristatomi du visiškai nauji 40 colių „Philips“ profesionalūs monitoriai

Amsterdamas, – 2023 m. sausio 11 d. – Artėjant naujiems metams, specialistai visame pasaulyje neabejotinai kelia ambicingus tikslus ateinantiems dvylikai mėnesių. Siekdami pasiūlyti naudotojams sprendimus, atitinkančius jų besikeičiančius poreikius, „Philips monitors“ asortimente rasite du visiškai naujus modelius, turinčius daugybę funkcijų, kurios garantuotai patiks visiems: „Philips 40B1U5600″ ir „Philips 40B1U5601H“. Abu modeliai pasižymi USB-C technologijos galimyvėmis, puikia „UltraWide QHD“ raiškos vaizdo kokybe su „HDR“, integruotu patogiu KVM jungikliu („MultiClient Integrated KVM“) ir net ausinių laikikliu, todėl jie yra idealus pasirinkimas dinamiškiems profesionalams, kurie nori, kad 2023-ieji būtų produktyviausi metai.



„Philips 40B1U5601H“: USB-C jungties galimybės, integruota 5 MP internetinė kamera

Paruoštas rytojaus stalams

Pagrindinės ypatybės

• USB-C su USB 3.2 protokolu – greitas duomenų perdavimas ir sklandus ryšys

• Krištolo skaidrumo, itin plati QHD 3440 x 1440 raiška nuostabiems vaizdams

• „DisplayHDR 400″ – tikroviškesniems ir išskirtiniams vaizdams („40B1U5600″)

• Integruota 5 MP internetinė vaizdo kamera su „Windows HelloTM“ veido atpažinimo funkcija ir triukšmą slopinančiu mikrofonu, kad bendravimas būtų aiškus ir saugus („40B1U5601H“)

Visos tinkamos savybės

„Philips 40B1U5600″ ir „40B1U5601H“ pasižymi dideliu 40 colių formatu ir stulbinančia „UltraWide Crystal Clear“ 3440 x 1440 raiška. IPS LED technologija ir „DisplayHDR 400″ dar labiau sustiprina šių monitorių vizualinę galią, užtikrindama platų 178/178° žiūrėjimo kampą, taip pat išskirtines spalvas ir kontrastą. Turėdami tokią vaizdo galią, fotografai, grafikos dizaineriai ir architektai gali tikėtis ryškumo ir tikslumo, o finansų ekspertai ir visų rūšių skaičiuoklių naudotojai gali džiaugtis erdve, leidžiančia lengvai lyginti dokumentus vieną šalia kito.

Šiuolaikiniuose sparčiai besikeičiančiuose hibridiniuose biuruose būtinas universalus ir visapusiškas ryšys. Tiek „40B1U5600″, tiek „40B1U5601H“ turi USB-C jungtis su maitinimo galimybe – idealiai tinka tvarkingam daugiafunkciniam darbui. Vienas plonas, dvipusis USB-C laidas užtikrina lengvą prijungimą ir leidžia naudotojams vienu metu žiūrėti didelės raiškos vaizdo įrašus, tuo pat metu itin sparčiai perduoti duomenis ir įkrauti suderinamus įrenginius. Tačiau „40B1U5601H“ suteikia dar daugiau jungčių galimybių – tai geriausias sprendimas reikliausiems profesionalams. Papildomas RJ45 patogumas per USB-C užtikrina greitą ir saugų ryšį, kai to reikia, o „DisplayPort-out“ leidžia naudotojams grandininiu būdu sujungti kelis ekranus naudojant tik vieną kabelį. Naudodami integruotą KVM „MultiClient“ jungiklį, naudotojai gali valdyti du atskirus kompiuterius vienu monitoriaus, klaviatūros ir pelės komplektu, patogiai perjungdami vaizdo šaltinį. Be to, „40B1U5601H“ turi papildomą privalumą – integruotą 5 MP internetinę vaizdo kamerą su „Windows HelloTM“ veido atpažinimo funkcija ir triukšmą slopinančiu mikrofonu, kad dirbant iš namų ar bendradarbiaujant nuotoliniu būdu bendravimas būtų aiškus ir saugus.

Tačiau tai dar ne viskas. Šiuose monitoriuose taip pat yra daugybė tvarių funkcijų, pavyzdžiui, energiją taupantis jutiklis „PowerSensor“, kuris automatiškai reguliuoja monitoriaus ryškumą priklausomai nuo naudotojo buvimo ar nebuvimo, todėl sutaupoma iki 75 % energijos, o dėl jutiklio „LightSensor“ visada užtikrinamas puikus ryškumas naudojant minimalų energijos kiekį. Nesvarbu, ar tai būtų „40B1U5600″, ar „40B1U5601H“, komfortas ir patogumas garantuotas dėl įmontuotų aukštos kokybės stereofoninių garsiakalbių, VESA laikiklio, integruoto ausinių laikiklio, kad būtų galima lengvai prijungti ausines ir reguliuojamo stovo, leidžiančio pasukti, pakreipti ir reguliuoti monitoriaus pasvirimą taip, kad jis tiktų kiekvienam naudotojui.

Kainos ir prieinamumas

„Philips 40B1U5600″ jau galima įsigyti nuo 2022 m. gruodžio mėn., o „40B1U5601H“ bus galima įsigyti nuo 2023 m. sausio vidurio už 809,00 EUR ir 909,00 EUR kainą.