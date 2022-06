Puslaidininkių kompanijų, kurios neturi gamyklų, pajamos augo 44 %

„Trendforce“ duomenimis, dešimties didžiausių puslaidininkių bendrovių, neturinčių gamyklų, bendros pajamos pirmąjį ketvirtį išaugo iki 39,43 mlrd. dolerių, o tai yra įspūdingas 44 proc. metinis augimas.

Pirmoje vietoje išlieka „Qualcomm“ dėl puikių išmaniųjų telefonų lustų ir RF modulių pardavimų. Bendrovės daiktų interneto ir automobilių pramonės padaliniai taip pat šiek tiek augo. NVIDIA duomenų centrų verslas sudarė 45,4 proc. visų jos pajamų ir 0,4 proc. aplenkė žaidimų padalinį. Bendros kompanijos pajamos siekė 7,9 mlrd. dolerių, t. y. 53 proc. daugiau nei pernai. Tuo tarpu „Broadcom“ pajamos padidėjo palyginti nedaug – 26 proc.

AMD pajamos per metus išaugo 71 proc. iš dalies dėl to, kad šių metų pradžioje ji baigė „Xilinx“ įsigijimo sandorį. Net neįskaitant šio įsigijimo, bendrovės pajamos pasiekė rekordinį 5,33 mlrd. dolerių lygį dėl didelių pardavimų serverių sektoriuje ir konsolinių lustų padaliniuose. „Marvell“ pajamos per metus padidėjo dar labiau – 72 proc. dėl to, kad praėjusių metų pabaigoje įsigijo debesų ir duomenų centrų tinklų sprendimų teikėją „Innovium“.