„Qualcomm“ gavo 773 mln. JAV dolerių baudą Taivane

„Qualcomm“, kuri gamina įvairius lustus telefonams, geriausiai žinomus „Snapdragon“ kodiniu pavadinimu, dėl konkurencijos ribojimo buvo nubausti didelio dydžio bauda Taivane.

Taivano sąžiningos prekybos komisija skyrė „Qualcomm“ labai riebią, net 773 mln. JAV dolerių baudą už kompanijos parenkamas mobiliųjų telefonų lustų ir patentų kainas. Pasak komisijos, amerikiečių kompanija pažeidinėjo antimonopolinius įstatymus mažiausiai septynis metus. Per tą laikotarpį iš vietinių kompanijų per licencijavimą „Qualcomm“ gavo per 13 mlrd. JAV dolerių. „Qualcomm“ su tokiu sprendimu, žinoma, nesutinka ir žada pateikti apeliacija.

„Qualcomm“, būdami monopolinėje padėtyje, kompanijoms, gaminančioms telefonus, primesdavo savo sąlygas, o tiems, kurie su jomis nesutikdavo paprasčiausiai nebetiekdavo lustų.