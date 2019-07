„Radeon RX 5700“ serijos vaizdo plokštės nepalaiko „CrossFire“

Apžvalgininkai pastebėjo, kad naujos „Navi“ architektūros vaizdo plokštės nepalaiko „CrossFire“ technologijos. Šiaip ją mažai kas naudoja ir jei pamiršote, tai „CrossFire“ leidžia sujungti dvi vaizdo plokštės žaidimų apdorojimui. Tokio tipo kombinacijos ne visada veikia sklandžiai ir vien dėl to nėra labai populiarus sprendimas.

Patys AMD patvirtino, kad „Radeon RX 5700“ serijos vaizdo plokštės nepalaiko mums įprasto „CrossFire“, kuris veiktų DX9/11 ar OpenGL žaidimuose. Bet yra galimybė suporuoti vaizdo plokštes DX12 ar „Vulkan“ žaidimuose naudojant atvirą multi-GPU režimą, tuose žaidimuose, kurie palaiko kelias vaizdo plokštes.

