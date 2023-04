„Radeon RX 6800“ kaina nukrito iki 469,99 USD, o RTX 4070 vis dar tebėra prekyboje

AMD partneriai reaguodami į RTX 4070 išleidimą nusprendė pakoreguoti RX 6000 serijos vaizdo plokščių kainas. Dėl to JAV dabar galima „Gigabyte RX 6800 GAMING OC“ modelį nusipirkti už labai gerą kainą – 469,99 USD. Europoje irgi galima rasti gerų „Radeon“ pasiūlymų, tiek tų pačių RX 6800 modelių, tiek, tarkim RX 6950 XT, kuri kainuoja labai panašiai kaip RTX 4070, bet yra greitesnė. Be to tiek RX 6800, tiek RX 6900 serija turi 16 GB atminties, o RTX 4070 tik 12 GB. Tai irgi svarbus faktorius žvelgiant į ilgaamžiškumą.

NVIDIA tikriausiai nėra patenkinta RTX 4070 pardavimo rodikliais, nes praėjus pusei paros šių vaizdo plokščių parduotuvėse dar galima įsigyti laisvai net Lietuvos parduotuvėse, jau nekalbant apie Vakarų Europą ar JAV. Tai parodo, kad žaidėjai nepuola pirkti RTX 4070, kuri prilygsta RTX 3080 ar RX 6800 XT.