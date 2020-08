Rinkoje jaučiamas mobilių „Ryzen 4000H“ serijos procesorių trūkumas

XMG yra mažai Lietuvoje žinomas nešiojamų kompiuterių žaidėjams gamintojas. Kompanija praneša, kad jie susiduria su dideliu Ryzen 4000H serijos procesorių trūkumu. Senesni užsakymai kompaniją turėjo pasiekti rugpjūčio viduryje, bet dabar procesoriai bus atsiųsti tik rugsėjo pabaigoje. Dėl to netgi gali šiek tiek brangti kompanijos nešiojami kompiuteriai, bet dabar tikslių skaičių nepateikiama.

Tai reiškia, kad AMD partneris TSMC nespėja gaminti „Renoir“ APU procesorių, kuriuos visi geriau žino kaip „Ryzen 4000“. AMD kol kas nėra pasisakiusi apie šių procesorių trūkumą. Be to, galimai, AMD procesorius pirmiausia tiekia didesnėms kompanijoms, tokioms kaip ASUS MSI ar „Lenovo“ ir tik po to mažesnio kalibro nešiojamų kompiuterių gamintojams. Jei „Renoir“ procesorių trūkumas yra labai didelis tai tuo pačiu paaiškina, kodėl AMD šių procesorių neišleido staliniams kompiuteriams. Kompanija tiesiog negali patenkinti jau esamų užsakymų.