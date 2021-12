RTX 2060 12 GB pardavinėjama anksčiau laiko už 528 EUR

RTX 2060 12 GB bus oficialiai išleidžiama kiek vėliau šiandien, bet jau vakar Prancūzijos parduotuvė siūlė įsigyti „MSI RTX 2060 Ventus“ 12 GB už 528 eurus. Kiek keista, kad pavadinime matome 12 GB atminties, o aprašyme jau 6 GB. Tikriausiai, aprašymas buvo tiesiog perkopijuotas iš senesnių RTX 2060 6 GB įrašų. Iš tiesų parduotuvėje yra du siūlymai įsigyti RTX 2060 12 GB, viename kaina yra 528 eurai, o kitame 645 eurai. Šios kainos yra su PVM.

Nors RTX 2060 12 yra išleidžiama šiandien, bet šios vaizdo plokštės oficialios kainos nežinome. Nesvarbu, kokia jis bus, parduotuvėse vis tiek to nematysime. Be to, yra gandų, kad ši RTX 2060 12 GB išleidžiama visai ne žaidėjams, o kasėjams. NVIDIA, galimai, tik prisidengia, kad šią vaizdo plokštę siūlys žaidėjams, bet iš tikro šį modelį tiesiai pardavinės į kasyklas, o į mažmeninę rinką tieks tik mažą kiekį.