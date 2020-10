RTX 3070 išleidimas atidėtas dviem savaitėms

NVIDIA padarė visiškai netikėtą pareiškimą. Kompanija dviem savaitėms atideda RTX 3070 vaizdo plokščių išleidimą, todėl dabar RTX 3070 išleidimo data yra spalio 29 diena. Tai tuo pačiu reiškia, kad RTX 3060 Ti išleidimas turėtų įvykti tik lapkričio mėnesį. NVIDIA pasirinkta nauja RTX 3070 išleidimo data yra tik viena diena vėliau, nei AMD renginys, kuriame bus atskleistos RDNA 2 vaizdo plokštės.

NVIDIA sako, kad RTX 3070 išleidimas atidedamas dėl to, kad norima išleidimo dieną pasiūlyti didelį kieki vaizdo plokščių, kad jas būtų galima lengviau nusipirkti. Būtent to prašo daugelis pirkėjų. Norint, kad išleidimo diena pasiūla būtų gera, tenka išleidimą atidėti. NVIDIA sako, kad RTX 3070 gamyba yra įsibėgėjusi ir nuolat auga.

RTX 3070 rekomenduojama kaina bus 499 USD. Ši vaizdo plokštė turėtų siūlyti panašią į RTX 2080 Ti spartą ir 60 % lenkti RTX 2070, bent taip žada NVIDIA. Įdomu yra tai, kad NVIDIA seniau žadėjo, jog RTX 3070 yra greitesnė už RTX 2080 Ti, bet dabar sako, kad sparta yra tik panaši.

NVIDIA:

GeForce RTX 3070 Availability Update

Production of GeForce RTX 3070 graphics cards are ramping quickly. We’ve heard from many of you that there should be more cards available on launch day. To help make that happen, we are updating the availability date to Thursday, October 29th.

We know this may be disappointing to those eager to purchase a GeForce RTX 3070 as soon as possible, however this shift will help our global partners get more graphics cards into the hands of gamers on launch day.

The GeForce RTX 3070 delivers incredible performance and features, including NVIDIA Reflex and Broadcast, for $499. Across a variety of ray-traced and rasterized DirectX and Vulkan titles, the GeForce RTX 3070 delivers similar or faster performance than the GeForce RTX 2080 Ti (which sold for twice the price) and is on average 60% faster than the original GeForce RTX 2070.