RTX 3080/3090 nestabilumo priežastis, galimai, yra netinkamų kondensatorių naudojimas

Gamintojai jau pripažįsta, kad jų vaizdo plokštės susiduria su nestabilumu, nors NVIDIA oficialaus pareiškimo dar ir nepadarė. Pastebėta, kad nestabilumas pasireiškia, kai grafikos procesorius artėja prie 2 GHz dažnio arba jį viršija, bet su problema susiduria ne visi modeliai.

Įvykių seka:

Spėjama, kad RTX 3080/3090 vaizdo plokštės susiduria su nestabilumu dėl netinkamų kondensatorių tiesiai už grafikos procesoriaus. Šie galutiniai kondensatoriai yra atsakingi už NVVDD/MSVDD grafikos procesoriaus įtampas. Kai kurie gamintojai šioje vietoje panaudojo tik SP-Cap tipo kondensatorius ir visai nenaudojo keraminių kondensatorių (MLCC – Multilayer Ceramic Chip Capacitor). Manoma, kad norint stabilumo reikia naudoti šio tipo kondensatorius kartu arba naudoti vien keraminius kondensatorius, kaip padarė ASUS, kurie kondensatorių dizainą pakeitė dar ankstyvoje stadijoje. Pavyzdžiui, EVGA pranešė, kad jie šią problemą pastebėjo savo laboratorijose ir nustatė, kad 6x SP-Cap kondensatoriai neturi stabilumo realaus pasaulio užduotyse, nes yra per lėti. Užtikrinti stabilumą reikia 4x SP-Cap + 20x MLCC kondensatorių. Tuo tarpu „Zotac“ sako, kad jiems teks keisti kondensatorių dizainą, nes būtent jie naudoja šešis SP-Cap kondensatorius, esančius už grafikos procesoriaus.

Apie viską išsamiau paskaitysite „Igor‘s Lab“ tinklapyje, taip pat pamatysite „Buildzoid“ video. Jis taip pat sako, jei problema iš tikrųjų yra čia, tai dėl to kalta NVIDIA, nes kompanija visada patvirtina galutinį partnerių dizainą. Be NVIDIA sutikimo savaip modifikuotas vaizdo plokštes pardavinėti draudžiama.

NVIDIA

At the time of writing, there was no official statement from NVIDIA.

COLORFUL

The manufacturer was the first to report on a issue unofficially to the press. Review samples that were already sent out, were later recalled.

EVGA

Recently there has been some discussion about the EVGA GeForce RTX 3080 series.

During our mass production QC testing we discovered a full 6 POSCAPs solution cannot pass the real world applications testing. It took almost a week of R&D effort to find the cause and reduce the POSCAPs to 4 and add 20 MLCC caps prior to shipping production boards, this is why the EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 series was delayed at launch. There were no 6 POSCAP production EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 boards shipped.

But, due to the time crunch, some of the reviewers were sent a pre-production version with 6 POSCAP’s, we are working with those reviewers directly to replace their boards with production versions.

EVGA GeForce RTX 3080 XC3 series with 5 POSCAPs + 10 MLCC solution is matched with the XC3 spec without issues.

Also note that we have updated the product pictures at EVGA.com to reflect the production components that shipped to gamers and enthusiasts since day 1 of product launch. Once you receive the card you can compare for yourself, EVGA stands behind its products!

— Jacob Freeman, EVGA Forums