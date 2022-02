RTX 40 serijos galingiausios vaizdo plokštės gali naudoti daugiau nei 450 W

Jau seniai kalbama, kad būsimos RTX 40 serijos vaizdo plokštės naudos dar daugiau elektros energijos nei esamos iš RTX 30 serijos. Greymon55 teigia RTX 40 serijos vaizdo plokštės su AD102 lustu naudos daugiau nei 450 W elektros energijos. Iš tiesų gali būti modelių, kurie naudos 650 W ar net 850 W. Tai jau skamba kiek nerealiai, nes tokį kiekį elektros energijos pavertus į karštį jį išsklaidyti būtų labai sunku ir tam tikrai reikėtų aušinimo su skysčiu. Greymon55 taip pat priduria, kad tai nėra galutinės specifikacijos, tad 650 W ir 850 W vaizdo plokščių gal ir nebus. Be to, teigiama, kad NVIDIA RTX 40 seriją planuoja išleisti jau rugsėjo mėnesį. Tai būtų lygiai du metai po to kai buvo išleista RTX 30 serija.

Kitas gandų skleidėjas, kopite7kimi, irgi sako, kad yra informacijos apie NVIDIA vaizdo plokštes su iki 850 W TDP, bet šis gandas kol kas nėra patvirtintas. Be to, jis sako, kad 450 W TDP galėtų būti taikomas RTX 4080, 650 W TDP tektų RTX 4080 Ti, o 850 W TDP būtų pas RTX 4090 vaizdo plokštes. Tikėkimės, kad šie gandai yra netikri ir neišsipildys.