RTX 5080 ir RTX 5090 vaizdo plokščių pasiūla bus labai ribota

Moore’s Law is Dead (Toliau – MLID) kalbėjosi su keliais šaltiniais, įskaitant platintojus ir NVIDIA partnerius, ir visi jie sakė tą patį – bus gana sunku įsigyti RTX 5090 arba RTX 5080 išleidimo metu.

Vienas iš platintojų, su kuriuo kalbėjosi MLID, teigė, kad per pirmąjį išleidimo mėnesį jie paprasčiausiai neturės jokių RTX 5090. Be to, nors per ankstesnį išleidimo sezoną jie gavo beveik 200 RTX 4080, šį kartą tikisi gauti tik 20 vienetų RTX 5080. Kalbant apie RTX 5090, jie nenumato atsargų iki šių metų I ketvirčio pabaigos ar net II ketvirčio. Antrasis šaltinis (NVIDIA partneris), teigė, kad nors starto metu jie turės paruoštų RTX 5080, tačiau tai bus „tik dalis“ praėjusį kartą turėto RTX 4080 kiekio. Be to, jų teigimu, turimų RTX 5090 skaičius prilygsta jų turėtiems RTX 3090, kurių, tie, kas nepamena, išleidimo metu labai trūko.

Kitas šaltinis ES teigė kažką panašaus, o šaltinis iš NVIDIA atskleidė, kad jie jau buvo įspėti, jog atsargos NVIDIA darbuotojų parduotuvėje bus labai ribotos, priešingai nei RTX 4090 atveju, kurias išleidimo metu darbuotojų parduotuvėje buvo galima lengvai įsigyti.

Akivaizdu, kad, kaip minėta anksčiau, gauti RTX 5090 išleidimo metu gali būti dar sunkiau, nei manyta anksčiau, nepaisant to, kad tiekimo grandinė iš esmės atsigavo. Ribotos RTX 50 serijos pasiūlos priežastis nėra aiški. Vis dėlto dar neaišku, kaip RTX 5090 ir 5080 modelių prieinamumas pasirodys realiame gyvenime.