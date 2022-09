Rugsėjo 20 d. NVIDIA turėtų atskleisti RTX 40 seriją

Rugsėjo 20 d. NVIDIA surengs specialų renginį, skirtą „GeForce“ produktams. Šis renginys bus „Graphics Technology Conference“ (GTC) dalis. Laikas ir data sutampa su NVIDIA generalinio direktoriaus Jensen Huang pagrindiniu pranešimu, o tai reiškia, kad į pagrindinį pranešimą bus įtraukta naujausia informacija apie „GeForce“ produktus arba „GeForce“ bus skirtas atskiras segmentas.

Buvo gandų, kad NVIDIA gali paskelbti apie savo naujas vaizdo plokštes rugsėjo pabaigoje, tačiau „GeForce“ serija paprastai nėra GTC dalis. Paskelbtas kvietimas į renginį aiškiai nurodo, kad renginio metu tikrai bus kalbama apie žaidėjams skirtas vaizdo plokštes iš „GeForce“ serijos. Laukti liko visai nedaug ir pagaliau sužinosime daugiau informacijos apie būsimą RTX 40 seriją.

NVIDIA pranešimas:

GeForce Beyond: A Special Broadcast At GTC 2022 with Jensen Huang

PC enthusiasts, don’t miss the GeForce Beyond special broadcast!

On September 20th, NVIDIA founder and CEO Jensen Huang will open his GTC 2022 keynote with our latest breakthroughs in gaming, creating, and graphics technology.

NVIDIA GTC is the world’s leading technology conference, where NVIDIA and its partners demonstrate how NVIDIA technologies help solve the world’s toughest computing, scientific and engineering challenges.