Rusija išbandė save atjungti nuo išorinio interneto, daugelis VPN negali apeiti šių apribojimų

JAV ne pelno siekiančio Karo tyrimų instituto (ISW) duomenimis, savaitgalį „Roskomnadzor“ atliko bandymą, kuris paveikė Dagestano, Čečėnijos ir Ingušijos – Rusijos regionų, kuriuose daugiausia gyvena etninės mažumos, – gyventojus. Naudotojai šiuose regionuose susidūrė su problemomis, susijusiomis su prieiga prie „WhatsApp“ ir „Telegram“, taip pat „YouTube“, „Google“ ir net kai kurių Rusijos interneto milžinės „Yandex“ paslaugų.

Rusijos nevyriausybinė skaitmeninių teisių organizacija „Roskomsvoboda“ sakė „TechRadar“, kad nors dauguma VPN neveikė per savaitgalio bandymą, buvo ir tokių, kurie veikė. Ji nenurodė, kiek ir kokių. Pastaruoju metu Rusija griežtai kovoja su VPN naudojimu. Šalyje užblokuotos mažiausiai 197 tokios paslaugos, o daugelis jų pašalintos iš Rusijos „Apple App Store“ parduotuvės. Be to, kovo mėn. priimtas įstatymas, kuriuo kriminalizuojamas informacijos apie tai, kaip apeiti interneto apribojimus, įskaitant VPN, skleidimas.

Rusija jau seniai rengia savo suverenaus interneto planus – dar prieš įsiverždama į Ukrainą (bet po Krymo užgrobimo). 2019 m. šalis atliko keletą bandymų, siekdama išsiaiškinti, ar federaliniai ir komerciniai telekomunikacijų operatoriai gali veiksmingai atskirti Rusiją nuo interneto, kartu suteikdami prieigą prie vietinių paslaugų naudojant DNS talpyklą.

Po 2022 m. invazijos į kaimyninę šalį ir vėlesnių Vakarų bendrovių įvestų sankcijų ir apribojimų Rusija visiškai atjungti savo vietinį „RuNet“ nuo likusio interneto atrodė vis labiau tikėtina, nors Rusijos skaitmeninių technologijų, komunikacijos ir masinės žiniasklaidos ministerija tuo metu teigė, kad tokio veiksmo neplanuoja.

Pastaruoju metu Kremlius investavo apie 648 mln. dolerių į savo techninių galimybių apriboti interneto srautą plėtrą, rašo ISW. Jis taip pat bando priversti rusus pereiti iš vakarietiškų socialinės žiniasklaidos platformų į vietines platformas, kurias vyriausybė gali lengviau kontroliuoti.