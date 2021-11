„Samsung“, galimai, atsisako „Note“ serijos

Anksčiau šiais metais „Samsung“ teigė, kad praleidžia „Note“ telefonų kartą, tačiau kitais metais pristatys naujus išmaniuosius iš šios šeimos. Tačiau naujausia informacija, gauta tiesiai iš Pietų Korėjos, rodo kitaip.

Panašu, kad „Samsung“ visiškai pašalino „Note“ seriją iš savo 2022 metų produktų plano, o pagrindinė to priežastis yra sulankstomi telefonai. Ir tai prasminga, kai žiūrite į statistiką. „Galaxy Note10“ ir „Note20“ serijos gavo apie 12,7 ir 9,7 mln. užsakymų atitinkamai 2019 ir 2020 m., o vien „Galaxy Z Fold“ užsakymai siekia 13 mln.

Taigi, jei „Samsung“ pastebi sulankstomų telefonų užsakymų augimą ir „Note“ pardavimų mažėjimą, logiška „Note“ seriją pakeisti „Flip“ ir „Fold“ tipo telefonais. Be to, ataskaitoje teigiama, kad „Samsung“ stabdo „Galaxy Note20“ ir „Note20 Ultra“, tačiau to galima tikėtis, nes šie du modeliai buvo išleisti daugiau nei prieš metus.